Det var folk som ham, som Team Danmark brugte som eksempel.

Den nuværende regering fremsatte i slutningen af august et finanslovsforslag, som fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på Team Danmark.

Her fremgik det, at der ville blive sløjfet et tilskud på 4,1 mio., som organisationen havde fået tildelt gennem en årrække.

Et hårdt slag for dansk idræt, der i forvejen konkurrerer på et spinkelt grundlag i forhold til konkurrenterne i den internationale verdenstop, lød det fra Team Danmark til B.T. dengang. Også andre store sportsnavne råbte op.

Politikerne blev kritiseret for gerne at ville tage selfies med folk som Tour-triumferende Jonas Vingegaard, men ikke at ville støtte den hårde vej til toppen. Udøverne var såmænd glade for at blive hyldet, men manglede en samlet opbakning.

Politikerne blev kritiseret for gerne at ville tage selfies med folk som Tour-triumferende Jonas Vingegaard, men ikke at ville støtte den hårde vej til toppen. Udøverne var såmænd glade for at blive hyldet, men manglede en samlet opbakning.

Vingegaard var ikke klar over, at han var blevet nævnt i denne sag, og hans svar er forholdsvis kortfattet.

»Jeg vil faktisk helst ikke svare på politiske spørgsmål, for jeg synes ikke, det er min boldgade at gå ind i. Jeg er cykelrytter, og politik må man snakke med politikere om,« siger han, men fortsætter så alligevel, mens hans sidder i sofaen på hotellet i Singapore.

»Selvfølgelig er det da en skam, at de mister de penge. Det er en skam for alle i sporten.«

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen stod i et samråd på mål for forslaget, men fik kritik fra Venstres idrætsordfører, Sten Knuth.

»Det er et paradoks at stille sig ved siden af Jonas Vingegaard i Paris, mens man tager penge fra atleterne. Med den linje vil vi få færre topatleter på sigt. Så når kulturministeren står på mål for forslaget, må hun have andre ambitioner end os andre,« lød det i september.

Finansloven skal vedtages inden årets udgang.

