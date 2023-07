Du bluffer!

Det er den klare melding fra Jonas Vingegaards lejr til Tour de France-rivalen Tadej Pogacar.

For på det hollandske hold giver man ikke meget for Pogacars fralæggelse af favoritværdigheden, efter sloveneren har døjet med en håndledsskade i optakten til dette års Tour de France, hvor Vingegaard forsvarer titlen.

»Tadej vil være på sit bedste niveau. Vi tror ikke, der er nogle bekymringer for ham. Han er lidt som en ubåd og prøver at undgå presset nu. Men han kan ikke stikke os blår i øjnene. Han vil være den bedste rytter - og han er verdens bedste,« siger teamchef Richard Plugge til B.T. og tilføjer:

»Det er ham, vi skal slå. Han er den helt store favorit, så vi skal finde måder at slå ham på.«

Han mener, at Pogacar forsøger at køre mind games mod Vingegaard.

»100 procent mind games. Det er okay og en del af spillet. Men han er så god, og vi er 100 procent sikre på, at hans hold også er rigtig gode. Vi ved, hvad vi skal - og det er at slå ham,« siger Plugge til B.T.

