Jonas Vingegaard vil gøre alt for vinde dagens etape i Paris-Nice og forhåbentlig sætte rivalen Tadej Pogacar af undervejs.

På 7. etape venter der nemlig en afslutning på 15,7 kilometer op ad Col de la Couillole, som stiger med 7,1 procent i gennemsnit.

»Jeg vil helt klart gøre mit bedste for at prøve at vinde i etapen i dag,« lyder det fra Jonas Vingegaard til B.T. og resten af den fremmødte presse inden etapen.

Den danske Tour-vinder har 46 sekunder op til Tadej Pogacar i gult, men Vingegaard har ikke mistet troen. Hvis benene er til det, vil han blæse til angreb.

»Jeg vil helt klart gøre mit bedste, og hvis jeg har det godt, så vil jeg da meget gerne angribe.«

Jonas Vingegaard har researchet lidt på den sidste stigning, som ifølge ham selv passer ret godt til, at han kan klare det godt på den.

»Jeg kender den ikke super godt, men den er meget ensartet. Der er ikke nogen stejle sektioner på den. Den er syv procent hele vejen og ændrer sig ikke meget. Det passer jo egentlig ret godt til mig.«

I alt byder den 142,8 kilometer lange etape på to kategori 1-stigninger, hvor det afgørende slag skal slås på Col de la Couillole.

»Det er ikke så hård en etape inden den sidste stigning. Det er lidt svært at sige (hvordan de skal gribe etapen an, red.). Der er mange forskellige scenarier. Det kan være, det skal gøres hårdt inden,« fortæller Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar fører det prestigefyldte franske etapeløb inden de to sidste etaper. På andenpladsen er fransk David Gaudu seks sekunder efter og Jonas Vingegaard er placeret som treer med de 46 sekunder op til sloveneren.