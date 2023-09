Jonas Vingegaard glæder sig.

For rullende kameraer gav han den besked, som datteren Frida nok er allermest glad for.

»Ved du godt, jeg elsker dig? Ved du hvad? Nu er fars sæson ovre, så nu kommer jeg med hjem,« lød det.

Senere bekræftede han over for TV 2, at der ikke skal køres flere cykelløb i 2023.

Vingegaard har også haft et vildt år, hvor det udover andenpladsen i Vuelta a España er blevet til sejre i Baskerlandet Rundt og Tour de France, som han som bekendt vandt andet år i træk.

Jumbo-Visma gjorde rent bord ved de tre grand tours, for Primoz Roglic triumferede i Giro d'Italia i foråret.

Denne gang blev det så Sepp Kuss' tur til at vinde.

»Jeg udlever drømmen i dag ... Jeg er ofte på det vindende hold, men at være den, der kan iklæde sig trøjen, er bare utroligt,« siger han.