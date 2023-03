Lyt til artiklen

I et kort øjeblik lignede det en Jonas Vingegaard, som sagtens kunne bide skeer med Tadej Pogacar.

Et angreb kom nemlig fra Vingegaard mod Pogacar på den sidste stigning af 4. etape af Paris-Nice. Det viste sig dog at være en fatal fejl.

For Pogacar lukkede med lethed hullet og kort efter satte sloveneren et særdeles eksplosivt angreb afsted, som sikrede ham etapesejren og den gule førertrøje. Angrebet knækkede også Vingegaard fuldstændig, der måtte kæmpe sig i mål.

Selvom Jonas Vingegaard stormede ind i holdbussen, og dermed ikke gad tale med pressen, satte Jumbo-Vismas sportsdirektør Grischa Niermann ord på Vingegaards præstation:

»Jonas Vingegaard kommer til at lave et par fejl, og han skulle nok ikke have angrebet. Han skulle have ventet på en reaktion Pogacar,« siger Grischa Niermann og fortsætter:



»Vi havde selvfølgelig håbet på mere, men det var ikke en dårlig dag, det var bare et dårligt moment.«

Til trods for, at Grischa Niermann blot kalder Jonas Vingegaards knæk for et dårligt moment, lignede det mere, at Tadej Pogacar var flere niveauer over Vingegaard på den afgørende kategori 1-stigning.

Paris-Nice bliver nu ført af Tadej Pogacar, der har hele 44 sekunder ned til Jonas Vingegaard på tredjepladsen. Oftest bliver det prestigefyldte franske etapeløb vundet med få sekunder, så der venter Jonas Vingegaard en enorm udfordring, hvis han skal forsøge at mærke den umådeligt stærke slovener i den resterende del af løbet.