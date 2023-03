Lyt til artiklen

Vinder Jonas Vingegaard eller vinder Tadej Pogacar?

Det er det spørgsmål, som de fleste fans af sporten på to hjul og medier har debatteret og spekuleret over forud for Paris-Nice, der starter søndag.

Her sætter Jonas Vingegaard og resten af feltet sig i sadlen til den første etape i det, der bliver sæsonens første tryktest i duellen mellem de to Tour de France-favoritter.

Men spørger man Jonas Vingegaard, så kommer Paris-Nice ikke kun til at være en duel mellem de to verdensstjerner.

»Der er også mange andre hold og stærke ryttere. Det handler ikke kun om mig og Tadej, det er helt sikkert. Der er mange andre, man skal tænke på. Sådan er det i alle løb - og sådan er det her,« lød det fra den danske klatrer på et pressemøde lørdag.

Men adspurgt om, hvilke ryttere der kan skabe problemer for de to, ja, så kniber det lidt mere med at være konkret på konkurrenterne - blandt andet fordi Vingegaard lørdag ikke havde brugt forfærdeligt meget tid på, hvem han egentlig skal give baghjul.

»Jeg har ikke kigget meget på startlisten over feltet endnu, men normalt har Ineos et godt hold - og så er der jo også en masse andre folk.«

Selv om Vingegaard påpeger, at andre end Pogacar vil volde problemer for danskerens drømme og mål om succes ved det otte etaper lange cykelløb, så ser Vingegaard frem til duellen med sloveneren.

»Jeg er spændt. Det er altid fedt at køre mod ham, og han er selvfølgelig rigtig stærk. Men hvis jeg skal vinde her, så skal jeg jo slå ham.«

»Paris-Nice er et af mine store mål i år, så jeg håber, at jeg kan lave et godt resultat eller kæmpe med om sejren. Men det må vi se om en uges tid.«

Om Jonas Vingegaard slår Tadej Pogacar - og resten af rytterne i feltet - det kan du følge her på B.T. i den kommende uges tid.