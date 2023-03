Lyt til artiklen

I første etape af Paris-Nice så vi allerede den første intense duel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

På dagens sidste kategoriserede stigning angreb Tadej Pogacar, mens Vingegaard var lidt langt tilbage i feltet.

»Det var meget stressende. Jeg sad ikke helt i front, da vi ramte stigningen, men kørte godt op ad stigningen og er fint tilfreds,« lød det fra Jonas Vingegaard efter etapen, hvor den danske stjerne også afslørede, hvad de to rivaler snakkede om, da de havde slået et hul til resten af feltet:

»Jeg sagde til ham, jeg ikke måtte (køre videre på angrebet, red.), fordi vi havde Olav Kooij til spurten. Og så ville det være dumt af mig at køre med ham til mål og tabe bonussekunder.«

Tadej Pogacar fortæller også lidt om, hvordan han oplevede duellen mellem de to Tour-favoritter:

»Det var bare Jonas og mig, der i et kort øjeblik forsøgte at køre, men det var indlysende, at det her ville ende i en spurt. Han sagde, han ikke ville bruge kræfter på at føre mere, så det gav ikke mening for os at fortsætte.«

Generelt var det en stressende første etape i det prestigefyldte franske etapeløb. Også Jonas Vingegaard var præget af de mange udfordringer undervejs på ruten:

»Der var tusind sving og tusind forhindringer på vejen. Det var en stressende dag.«

Etapen endte med at blive vundet af den belgiske mester Tim Merlier (Quick-Step) i en massespurt, hvor Mads Pedersen (Trek-Segafredo) blev treer.

I den samlede stilling snuppede Tadej Pogacar seks sekunder på Jonas Vingegaard på grund af bonussekunder, som sloveneren hentede ved at køre først over den sidste stigning på etapen.