Endnu et VM uden Jonas Vingegaard.

Det er det danske landshold efterhånden vant til, men selvom den dobbelte Tour de France-vinder kunne have hjulpet teamet, så er der forståelse fra kollega Matthias Skjelmose og Kasper Asgreen.

»Rent fysisk kunne han selvfølgelig have gjort vores hold bedre. Han er en af verdens bedste cykelryttere,« siger Skjelmose til B.T.

»Selv om han kunne være der fysisk, så hvis han ikke kunne have været der mentalt, ville man ikke kunne have fået så meget ud af ham. Det respekterer jeg. Jeg forstår godt, at han har brug for at se sin familie. Han skal også forberede sig til Vueltaen.«

»Det er heller ikke en rute, der passer ham så godt her i Skotland. Så jeg forstår godt, at han ikke er her.«

Forventningerne til det rød-hvide hold er tårnhøje, men til trods for et brølstærkt mandskab kan et VM-løb være meget svært at forudsige. Se videoen øverst og får svar på, hvordan VM adskiller sig fra andre løb.

Mere forudsigeligt var Vingegaards VM-afbud, for nok er han verdens bedste i etapeløb, men i endagsløbene har han alle dage haft sine vanskeligheder.

»Jonas er rigtig meget en grand tour-rytter. Han har ikke den helt store palmares i endagsløb. Men selvfølgelig er Jonas en fantastisk cykelrytter og super, super stærk, siger Kasper Asgreen og fortsætter:

»Selvfølgelig ville han kunne have bidraget med noget til holdet, men ikke noget, som de andre ryttere, vi har på holdet, ikke også kan gøre. Fordi de har en bedre historik i endagsløbene.«

Derfor var det en overraskelse - en glædelig af slagsen - at Vingegaard meldte sig klar til OL i Paris i 2024.



Lige nu har landstræner Anders Lund dog forsøgt at at glemme den største stjerne med dansk pas.

»Jeg beundrede Vingegaards sejr i Tour de France, men lige nu tænker jeg meget lidt på ham.«

»Det, der bliver en af nøglerne, det er det, der er aller vigtigst ved det her landshold. At alle, der er her, har tænkt VM hele året og glædet sig til det. Det er en kæmpestor præmis for at præstere. Ellers lykkes det simpelthen ikke, så jeg er sikker på, at det er de rigtige otte, der er her. Og jeg bruger mindre tid på at tænke på, hvilken rolle Vingegaard ville have haft.«

