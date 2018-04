Brian Holm er dybt imponeret over Michael Valgren, efter den danske cykelrytter søndag eftermiddag strøg helt til tops i forårsklassikeren Amstel Gold Race.

Sejren i det prestigefyldte hollandske løb er den foreløbige kulmination på et Valgren-forår, som ifølge Brian Holm er helt ekstraordinært.

»Man skal huske på, at udover sejren i Amstel så vandt han Het Nieuwsblad tidligere i år, ligesom han blev nummer fire i Flandern Rundt. Så allerede der synes jeg, man kan sige, at han er i en liga for sig selv. Der er han kommet,« siger Holm, der kommenterede løbet for Eurosport, og fortsætter:

»At lave de resultater på en enkelt forårssæson. Det er altså imponerende. Det er mere, end mange andre laver i en hel karriere,« lyder det fra Holm.

Den mangeårige sportsdirektør hos Team Quick-Step Floors er specielt imponeret over Michael Valgrens coolness og power i finalen, hvor han satte alle storfavoritterne til vægs.

»Man skal se på den måde, han vinder på. Han kører fra en gruppe med samtlige favoritter. Sagan, Valverde og så videre. Det er altså stærkt,« siger Holm, som også deler roser ud til danske Jakob Fuglsang, der hjalp sin Astana-holdkammerat til sejr.

»Fuglsang har lige så stor del i det. Han kørte også rigtig godt. Den måde, de (Valgren og Fuglsang, red.) stak på på skift, var fremragende. De var de smarteste,« siger han.

De største roser går dog – naturligvis – til Michael Valgren, som med sejren i Amstel Gold Race nu kan prale af at være manden bag et af de allerstørste resultater i dansk cykelsports historie, mener Brian Holm.

»Det bliver ikke meget bedre end det her. Det nærmer sig jo, da Bjarne (Riis, red.) vandt Amstel og Rolf (Sørensen, red.) vandt Flandern og Liege-Bastogne-Liege i 1990’erne. Og med tanke på alle Valgrens resultater i det her forår… Jeg kan ikke mindes nogen dansker, der har præsteret det samme. Så jeg vil kalde det for det bedre danske forår nogensinde. Og det er jo ikke engang slut endnu,« påpeger Brian Holm.