Danske cykelfans får travlt, når alle de danske cykelstjerner skal følges på World Touren i næste sæson.

For 2020-sæsonens cykelfelter bliver spækket med danske ryttere. Rigtig mange endda.

I skrivende stund er der nemlig hele 20 danskere, der ifølge Det Internationale Cykelforbund, UCI, er meldt klar til at indtage verdens landeveje på højeste niveau, og det er noget, der glæder den tidligere cykelrytter Thomas Bay, der kommenterer cykling på Eurosport:

»Vi har ramt en gylden periode i dansk cykelsport, og uden at blive kaldt jubelidiot kan jeg nu sætte mig ned og kommentere hvilket som helst cykelløb og nævne en dansker blandt favoritterne hver gang. Det er jo helt unikt.«

22-årige Mads Pedersen vandt i september VM i landevejscykling. Foto: VICKIE FLORES

Danskere er det nye sort

Det er ikke kun herhjemme, der bliver lagt mærke til den danske dominans på cykelfronten. Også i udlandet er man bevidst om succesen.

»Det er mit klare indtryk, at danskere er i høj kurs. Førhen var man lidt forbeholden over for udviklingspotentialet hos de unge danske ryttere i World Tour-regi, men nu kan man se, at danskerne bliver ved med at udvikle sig og hurtigt begynder at levere på et højt niveau,« siger landstræner Anders Lund til B.T.

Og danskernes høje kursværdi er da også noget, som Thomas Bay har lagt mærke til.

»Kvantitativt er vi så stærke, at der ikke er nogen holdejer – med respekt for sig selv – som ikke skal have en dansker på holdet. Danske cykelryttere er blevet det nye sort,« fortæller han.

Landstræner Anders Lund (tv.) har svært ved at få armene ned over dansk cyklings succes i øjeblikket. Foto: Henning Bagger

Profiler åbner døren for den nye generation

I næste sæson er 20 danske ryttere fordelt på 12 World Tour-hold, og det betyder, at den nye generation af danske talenter har flere muligheder for at træde ind på det store scene.

»Fra kun at have ét vindue, så er der nu 12 vinduer, hvor de danske profiler fungerer som ambassadører for dansk cykling. Danskerne har ry for have et højt niveau, og de er nemme at være sammen med. Hvis det kører sportsligt og socialt, så åbner det ofte døren for den næste generation,« fortæller Anders Lund.

De gode resultater, som blandt andre Mads Pedersen, Jakob Fuglsang, Michael Valgren og Magnus Cort har præsteret de senere år, har betydet, at alverdens holdejere har et skarpt øje på Danmark som cykelnation.

»Jeg er sgu ikke sikker på, at folk som Mathias Norsgaard og Rasmus Iversen var røget til hold som Movistar og Lotto Soudal, hvis ikke det var, fordi danskere er hotte i øjeblikket. Vi har vist, at vi er leveringsdygtige i talenter, og det er jo et kvalitetsstempel i sig selv,« lyder det fraThomas Bay.

Jakob Fuglsang i gult under dette års Critérium du Dauphiné, som han vandt. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ikke nok bare at træde hårdt i pedalerne

Nyeste medlem af danskerinvasionen på næste sæsons World Tour er 22-årige Mathias Norsgaard, der for nylig skrev under på en toårig kontrakt med Movistar, og han peger på flere grunde til, at dansk cykling oplever en kæmpe succes.

»Den danske talentmasse er gigantisk. Det er jo fandeme hårdere at køre cykelløb nogle gange, når man er hjemme i Danmark. Der er massiv konkurrence i ungdomsrækkerne, og det gør bare, at talenterne er tvunget til at forbedre sig endnu mere, hvis de vil gøre sig gældende,« fortæller han til B.T.

Den unge cykelrytter peger ligeledes på et initiativ fra Dansk Cykelunion, der har bestemt, at danske cykelryttere skal have en plan for uddannelse, hvis de skal have gør sig forhåbninger om at komme på ungdomslandsholdene.

»Det er ikke nok bare at kunne træde hårdt i pedalerne. Man skal også have viden, og det giver bare en sikkerhed, når man sidder på cyklen. Anders Lund har taget hånd om, at vi ikke kun skal være gode til at køre på cykel – vi skal også være hele mennesker,« lyder det fra Norsgaard.

Mathias Norsgaard (th.) på podiet sammen med Mikkel Bjerg (i midten) efter enkeltstarten ved U-23-VM i 2018. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Et verdensmesterskab til Mads Pedersen, en Liège-Bastogne-Lièg-triumf af Jakob Fuglsang og en etapesejr i Tour de France sidste år for Magnus Cort er blot nogle af de resultater, som dansk cykling har kunnet fremvise de senere år.

Inden VM i september lå Danmark nummer 10 på verdensranglisten, og til sommer har den fine placering betydet, at der venter hele fire OL-pladser til Danmark, når Fuglsangs sølvmedalje fra 2016 skal forsvares.

Siden 2009 har det franske cykelhold Cofidis ikke været en fast del af World Touren, men det forventes, at holdet igen bliver det, når UCI i december skal tage stilling til holdets ansøgning om at komme med igen.

Sker det, vil Danmark få endnu en dansker mere på højeste niveau, da 29-årige Jesper Hansen er på kontrakt med Cofidis.