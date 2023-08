Søndagens verdensmester bliver næppe millionær af at krydse VM-stregen først i Glasgow.

I hvert fald ikke ud fra præmiepengene fra arrangøren UCI.

For ud over, at summen er meget symbolsk, så skal den også fordeles mellem rigtig mange mennesker. Det fortæller den danske landstræner Anders Lund.

»Man tjener nærmest ikke noget. Det er overraskende få præmiepenge, der er i det, og vi har ikke nogen bonus på landsholdet. Så det er totalt con amore, at rytterne er her,« fortæller han til B.T.

Anders Lund var også landstræner i 2019, dengang Mads Pedersen vandt VM-guld. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Lund var også landstræner i 2019, dengang Mads Pedersen vandt VM-guld. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I udgangspunktet følger man en klassisk fordelingsnøgle, hvis en rytter bliver verdensmester. Og faktisk kan det egentlig økonomisk set bedst svare sig ikke at vinde.

»Det bliver typisk fordelt ved, at vinderen frasiger sig sin del, så bliver det delt mellem rytterne, men der kommer også en del til staben,« fortæller Anders Lund.

»Vi er for eksempel otte ryttere. Beløbet bliver så delt i otte. Syv af rytterne får en ottendedel, og den sidste går til staff. Det er kutyme – en klassisk måde at gøre sådan nogle ting på.«

Men hvad ligger beløbet så egentlig på? Peanuts for en professionel cykelrytter.

Mads Pedersen blev den første dansker til at blive verdensmester i linjeløb hos herrernes elite. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen blev den første dansker til at blive verdensmester i linjeløb hos herrernes elite. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge UCI får en verdensmester 8.000 € i præmiepenge, hvilket svarer til knap 60.000 kroner – og det beløb skal altså deles i otte lige store dele, hvis vi får en dansk rytter i regnbuetrøjen.

En andenplads giver det halve, mens en bronzemedalje belønnes med 2.000 €, svarende til cirka 15.000 kroner.

Der er dog en ting, der kan forgylde en dansk verdensmester. Det er bare ikke UCIs præmiepenge.

»Den enkelte rytter, som vinder, kan få bonus, hvis han har skrevet det ind i sin kontrakt med sit firmahold. Det kommer an på, hvordan de forskellige kontrakter er skruet sammen, men præmiepengene fra UCI er meget lidt.«

Om det lykkes Danmark at genvinde VM finder vi ud af et sted mellem klokken 17 og 18.