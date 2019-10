En lang række ryttere blev sendt i den forkerte retning og mistede sejrschancen i Tre Valli Varesine tirsdag.

Flere af cykelsportens største navne har svært ved at begribe, at de blev ledt ad den gale vej med blot 15 kilometer tilbage af det italienske løb Tre Valli Varesine tirsdag eftermiddag.

En stærk gruppe havde opbygget et forspring, men i en rundkørsel opstod der pludselig tvivl om, hvilken vej der førte ind til målstregen i Varese.

Da en forankørende tv-motorcykel kørte ligeud i stedet for at dreje til højre, fulgte rytterne efter, men det var det forkerte valg. Selv om fejlen hurtigt blev opdaget, var sejrschancen forduftet.

- Når arrangørerne vælger at sende dig den forkerte vej, er der ikke meget, du kan gøre ved det, lød det ifølge cyclingnews.com fra en frustreret Dan Martin bagefter.

- Ingen vidste helt, hvilken vej vi skulle, og vi kørte med 65 kilometer i timen, da det skete. Vi var hurtigt klar over, at vi havde kørt forkert, men hvad skal man gøre?

- Du er nødt til at holde farten, så du ikke bliver ramt bagfra, og derefter tager det tid at få vendt om. Vi vidste, at vi havde mistet enhver chance for at vinde, konstaterede ireren.

Det var markante navne, der blev sendt på afveje. Ud over Martin indeholdt udbruddet blandt andre Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Michael Woods og den detroniserede verdensmester Alejandro Valverde.

Primoz Roglic udnyttede bommerten og tog sejren, mens flere af de uheldige udbrydere markerede deres utilfredshed ved at trække sig ud af løbet frem for at trille de sidste kilometer.

/ritzau/