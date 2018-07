Chris Froome blev udsat for en voldsom behandling på torsdagens stigning til Alpe d'Huez.



Den firdobbelte Tour-vinder fik sendt et slag efter sig, blev spyttet på og buhet af. Også Vincenzo Nibali blev ramt af et kamera, styrtede og måtte udgå, og derfor er der fokus på de vilde tilskuere i feltet.



»Det er ærgerligt, hvad der skete med Nibali. Det var bare uheld, tror jeg, for det var en tilskuer, der ikke holdt øje med sit kamera. Og den mand, der forsøgte at slå Froome, er bare en idiot,« siger den hollandske stjernerytter Bauke Mollema til B.T.



Bauke Mollema kører for Trek-Segafredo, men han var i gruppe med Sky-rytteren Wout Poels på vej op ad Alpe d'Huez.

»Jeg er ikke specielt overrasket efter al den negative opmærksomhed de seneste uger. Franskmændene er ikke store Sky-fans. Det er ærgerligt. Jeg kørte op sammen med Wout Poels, og selv der - 20 minutter efter - var der så mange folk, der buhede af ham og råbte ting som “doper” og den slags. Det er ærgerligt. Det hører ikke til i cykling, og de folk skal skamme sig og blive hjemme, hvis de kun er her for at buhe og gøre det,« mener Mollema.