Der var drama for alle pengene, da cykelfænomenerne Tadej Pogacar, Wout van Aert og Mathieu van der Poel diskede op med underholdning på højeste niveau.

Endnu mere drama var der, da det gik helt galt for en af motorcyklerne foran rytterne.

Knap 40 kilometer fra mål mistede en motorcykelchauffør kontrollen på de belgiske brosten, og så måtte en flok tilskuere springe for livet.

Og bare sekunder senere kom fronttrioen så susende forbi. Se de vilde billeder længere nede i artiklen.

Pogacar, van Aert og van der Poel kørte fra konkurrenterne på de belgiske brosten. Foto: TIM DE WAELE Vis mere Pogacar, van Aert og van der Poel kørte fra konkurrenterne på de belgiske brosten. Foto: TIM DE WAELE

Videoen viser, hvordan motorcyklen pludselig kommer ud af kurs og glider hen over brostene på den legendariske Oude Kwaremont-stigning – lige for fødderne af en flok tilskuere.

Flere af dem bliver væltet omkuld, mens den fortumlede kameramand, der sad bag på motorcyklen, forsøger at komme i sikkerhed i den modsatte side af vejen.

Kort efter må en anden kameramotorcykel finde vej gennem kaosset – og lige bag den kommer favoritterne anført af Tadej Pogacar.

Wout van Aert, der så ud til at kæmpe for at hænge på sine to rivaler, fik lukket holdet på grund af den korte nedbremsning. Og han endte med at vinde løbet.

Den voldsomme episode har fået flere til endnu engang at kritisere de mange motorcykler i cykelløb.

Den belgiske stjerne Thomas de Gendt har på Twitter opfordret til at skære ned på antallet af motorcykler i feltet.