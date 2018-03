Den slovakiske verdensmester satte de øvrige sprintere til vægs i det belgiske endagsløb efter 250 kilometer.

Verdensmester Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sprintede sig søndag i mål som vinder af den 80. udgave af endagsløbet Gent-Wevelgem.

I favoritgruppens spurt var han de øvrige sprintere overlegen. Elia Viviani (Quick-Step) måtte derfor nøjes med andenpladsen, mens Arnaud Démare (FDJ) blev treer.

Det var tredje gang, at Sagan vandt det prestigefyldte belgiske løb.

Forud for den spændende afslutning var et stærkt felt med mange klassikerspecialister igennem 250,8 hårde kilometer i det belgiske landskab.

En række styrt satte sit præg på et uroligt løb, og den danske mester, Mads Pedersen (Trek), var en af dem, der røg en tur i asfalten. Han kom dog hurtigt tilbage på cyklen.

Med 35 kilometer til mål ramte rytterne stigningen Kemmelberg, og det benyttede Philippe Gilbert (Quick-Step) til at stikke afsted på de belgiske brosten.

Gilbert blev dog hurtigt hentet igen, og så satte feltet jagten ind på udbryderne, der fortsat havde cirka halvandet minut på toppen af Kemmelberg.

I en gruppe bag feltet lå Astana-danskerne Michael Valgren og Magnus Cort. Sammen med nordmanden Alexander Kristoff (UAE) kæmpede de for at komme op til favoritterne, men det lykkedes aldrig at få kontakt.

En flok af håbefulde udbrydere blev halet ind med godt 25 kilometer til mål, og favoritgruppen hamrede mod målstregen.

Med halvanden kilometer igen forsøgte Greg Van Avermaet (BMC) uden held at smutte væk, og andre gjorde det samme.

Den samlede sprint var dog i sidste ende uundgåelig, og her vandt Sagan uden problemer.

