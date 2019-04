Der lugter af gylle i Flandern, som det står dér. Charmerende, men øde.

Man får fornemmelsen af, at man kan gå langs vejen i timevis uden at møde et andet menneske. Hunde og fugle fylder lydbilledet, mens øjnene oftest ser store, grønne og ujævne græsplæner, der omgiver de lange, stiplede veje.

Det er umiddelbart umuligt at skue med det blotte øje. Medmindre man nærmer sig ruten, hvor et af verdens mest mytiske cykelløb passerer denne søndag. Flandern Rundt.

»Det er et mekka for cykelsport,« siger den danske cykelrytter Lasse Norman Hansen, der er en af 11 danskere, der søndag stiller til start i det voldsomme cykelløb.

I år strækker løbet sig mellem Antwerpen og målbyen Oudenaarde. De 175 ryttere skal igennem brostensstykker og hele 17 stigninger fordelt på 270 km. Kun den første, der passerer målstregen, kan kalde sig vinder. Resten taber.

Søndag vil millioner af mennesker følge det traditionsrige løb, der køres for 103. gang. Siden 1919 har det uafbrudt været en del af cykelkalenderen, hvilket gør det til det klassikerløb, der har været afviklet flest år i træk.

Det blev stiftet i 1903 og har siden kun været aflyst under Første Verdenskrig. Den efterfølgende tid skabe et uforudsigeligt løb med smadrede veje og makabre landskaber, der bar præg af fortidens uhyrligheder.

»I Flandern er vi katolikker. Der er to højtider om året. Påske og jul. I år kommer påsken senere, så Flandern Rundt er vores påske. Det er en stor dag,« siger Quick-Step bossen Patrick Lefevere, som er en af cykelsportens helt store skikkelser.

Han er selv fra regionen og født få kilometer fra dér, hvor rytterne passerer søndag.

»Da jeg var yngre, tog alle i kirke kl. 11, så fik man frokost og så så man Flandern Rundt. Det er i blodet, i kulturen, at man vædder om løbet, og at man taler om det før og efter.«

»Hvis det er godt vejr, er der en mio. mennesker på gaden og en mio., som ser det på skærmen. Samtidig skal man tænke på, at der er en mio. mennesker, som er for unge til at forstå det, og næsten en en mio., som er for gamle.«

»Og så er der dem, der ikke er interesseret,« siger Patrick Lefevere, der står i spidsen for regionens suveræne yndlingshold, der tæller flere af de helt store favoritter til søndagens løb med ryttere som Zdenek Stybar og Philippe Gilbert.

»Det er i regnvejr, blæst og mudder, at løbet har det bedst.« Karel Van Wijnendaele, grundlægger af Flandern Rundt i 1913

»Jeg vil meget hellere vinde Flandern Rundt end at have en rytter på fjerdepladsen til Tour de France. Man kan ikke huske, hvem der blev nummer fire sidste år. Til gengæld husker alle, at Niki Terpstra vandt i 2018,« fortæller Lefevere.

Cyklen er ikke bare den største sport i Flandern. Det er en galskab.

Rytterne bliver sendt ud på et djævelsk løb, en cykelsportens rodeo, hvor mennesker i massevis kæmper sig så tæt på rytterne som muligt, godt udstyret med belgiske øl og hæse stemmebånd, selvom klokken ikke har passeret middagstid endnu.

»For os ryttere er der stress på, men det er en kæmpe fest. Det er fedt at køre igennem menneskemængder op ad brostensbakkerne. Folk råber og skriger hele vejen op.«

Yves Lampaert, Zdenek Stybar og Iljo Keisse. Manden i midten er en af løbets helt store favoritter. Foto: KURT DESPLENTER Vis mere Yves Lampaert, Zdenek Stybar og Iljo Keisse. Manden i midten er en af løbets helt store favoritter. Foto: KURT DESPLENTER

»Mange af dem er spritstive, så der er ikke nogen hæmninger. Det er liv og glade dage,« siger Lasse Norman Hansen, der stiller op for Corendon-Circus, der tæller forhåndsfavoritten Mathieu van der Poel, der sejrede i Tværs over Flandern i onsdags.

Det er en kuriøs kontrast i, at et så øde område bliver cykelsportens centrum i løbet af nogle uger i marts og april. 364 dage om året er målbyen Oudenaarde en gængs by med ca. 30.000 indbyggere, hvilket ca. svarer til Hillerød.

Men søndag vil den og så mange andre dele af ruten være der, hvor millioner af cykelsportsnørder allerhelst vil være.

»Paterberg (en brostensstigning, red.) er jo det mest ligegyldige, lille stykke brostensvej. Normalt er der ingen der, kun tre huse og nogle marker. Søndag er det det mest afgørende punkt på cykelåret, men på en hvilken som helst anden dag ville man tænke: 'Hvor fanden er jeg henne'?« siger Mitchelton-Scotts Christopher Juul-Jensen.

Hele fortællingen om Flandern Rundt er lokalt forankret. I årevis har rytterne skullet bestige de samme stigninger og overvinde de samme forhindringer, som alle ligger inden for en forholdsvist lille radius. Det skaber en intens stemning i regionen.

Men løbet handler ikke kun om ruten. Det er skabt for at afspejle regionen med alle dens uforudsigeligheder.

Vejret er en af dem, og det er med til at skabe et hektisk løb, hvor alt kan vende på et splitsekund.

»Man skal altid håbe på dårligt vejr til Flandern Rundt,« sagde Karel Van Wijnendaele, en af løbets grundlæggere, i 1913, hvor der blev kørt 324 km.

Søren Kragh Andersen fra Team Sunweb får en stor rolle for sit hold under Flandern Rundt i år. Foto: DIRK WAEM Vis mere Søren Kragh Andersen fra Team Sunweb får en stor rolle for sit hold under Flandern Rundt i år. Foto: DIRK WAEM

»Det er i regnvejr, blæst og mudder, at løbet har det bedst.«

Derfor er det en kunst at beherske Flandern Rundt. Når folk omtaler det, bliver det næsten beskrevet som et vildt dyr, der skal tæmmes. Det kan kun de mest stædige og stærkeste gladiatorer, når de sætter sig op på cyklen.

»De her cykelløb er så hårde, at hvis du bare har en halvdårlig dag, så har du ikke en chance,« siger Christopher Juul-Jensen.

»Det kan ikke sammenlignes med noget andet på grund af de her brostensstykker. Det definerer hele cykelløbet og opstarten til det. Det er endnu mere hektisk og kaotisk, end hvad det plejer at være.«

Det uforudsigelige løb kræver meget forberedelse af rytterne, der flere dage i forvejen tager ud og rekognoscerer ruten, fordi der er så mange strategiske nøglepunkter, rytterne skal være opmærksomme på.

»Når man når et specielt punkt under løbet, ved man bare, at samtlige ryttere får at vide i øresneglen, at de skal være først. Hvis man ikke er blandt de første 30, så er ens løb mere eller mindre forbi.«

»Man kører 80 km/t og skal dreje ned af en lillebitte landevej, der stadig går nedad. Og så tænker man: 'Det er jo fucked, hvorfor gør jeg det frivilligt?' Det er virkelig en kunst at kunne sige, at man er ekspert inden for de løb,« siger Christopher Juul-Jensen.

Netop det kunstneriske aspekt fylder meget i Flandern. Tidligere specialister og ryttere, der har vundet Flandern Rundt, bliver nærmest fremstillet som helte. Fordi de har formået at kontrollere det ukontrollerbare og vinde en kamp, hvor alt er kaos, men hvor alle kneb gælder.

Christopher Juul-Jensen. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Christopher Juul-Jensen. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

En af dem er Peter Van Petegem. Den belgiske cykelrytter vandt Flandern Rundt i 1999 og 2003, og han ved, hvad der skal til for at vinde det legendariske cykelløb.

»Det er essentielt at kende ruten og dig selv som cykelrytter,« siger Peter Van Petegem, der også understreger vigtigheden af at være en af de første på brostensstykkerne.

»Men så gælder det også om at være afslappet de første 150 km. Det er nemt at sige, men det er virkelig vigtigt. Jeg var altid glad, når jeg kørte Flandern Rundt.«

»I starten er alle nervøse, men jeg sørgede altid for at grine i starten af løbet. Jeg vidste, at jeg først skulle være rigtigt klar til tre timer senere,« forklarer Peter Van Petegem, hvis fortælling står i skærende kontrast til andre rytteres opførsel til det balstyriske løb.

Men de, der ser ud til at slappe mest af, er de glade tilskuere. Den seneste uge har cykelholdenes skinnende busser, storsponsorerede biler og rytternes fascinerende udstyr i pangfarver stået i skærende kontrast med de normalt så ordinære omgivelser.

Cykelfesten er bare i gang. Det er ikke ualmindeligt at se et blæserorkester iført cykeltrøjer vade ned af gaden ved målstregen, de signerede cykeltrøjer hænger overalt i forretninger, og tæt ved mål sidder Ragoule Beni ved sin stand.

Den består af to stole, et campingbord, en metalkasse og en stor tavle, der tæller rytternes navne. Her kan de spilleglade komme og smide en mønt på deres favorit til dagens løb.

Før i tiden var fortovene ved mål spækket med den slags boder. I dag sidder Ragoule Beni alene. På trods af den stolte historie, er der visse aspekter af Flandern Rundt, der ændrer sig.