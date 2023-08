Den 16-årige danske cykelkomet Albert Withen Philipsen er verdensmester i suveræn stil.

Danskeren kørte sine konkurrenter agterud og solo over målstregen ved juniorernes VM i Glasgow.

Dermed er Danmarks første guldmedalje i hus ved årets VM i cykling.

Philipsen var på forhånd nævnt blandt favoritterne, og på vej ind på sidste omgang stak han af fra den gruppe, han havde fulgtes med længe.

Her sad blandt andre danske Theodor Storm og det norske stortalent Jørgen Nordhagen.

Men de kunne intet stille op mod Albert Philipsen, der de sidste 15 kilometer forsvandt i horisonten og sikrede både VM-guld og den ikoniske regnbuetrikot.

Tyske Paul Fietzke og nordmanden Felix Ørn-Kristoff, der er lillebror til stjernen Alexander Kristoff, vandt sølv og bronze, mens Theodor Storm blev nummer fem.

Albert Philipsen har fejet al modstand af bordet hjemme i Danmark i år, hvor han er danmarksmester i både linjeløb og enkeltstart på landevejen samt mountainbike og cykelcross.

Det er fjerde gang, Danmark vinder herrernes junior-VM.

Søren Lilholt vandt i 1983, mens Jakob Egholm og Julius Johansen vandt i 2016 og 2017.

Søndag gælder det herre-elitens løb. Det kan du følge live på bt.dk.