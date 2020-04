Cykelstjerner verden over får travlt hen over efteråret, når cykelsæsonen igen - efter planen - åbnes.

Og det gælder ikke kun på landevejen. For midt i det hele står rytternes kontrakter nemlig på spil, og det presser flere store profiler på World Touren.

»Det er helt klart en stressfaktor, at jeg har kontraktudløb i år, nu hvor Tour de France er blevet udskudt. Jeg ville ønske, at jeg havde haft flere cykelløb til at vise mig frem og køre mig til en ny kontrakt,« siger den danske cykelrytter Mads Würtz Schmidt til B.T.

Han er på kontrakt med Israel Start-Up Nation-holdet, men i øjeblikket køres der ikke cykelløb på grund af frygten for coronavirus, og det har udskudt det meste af cykelsæsonen til efteråret. Især omkring Tour de France er der traditionelt set mange kontraktforhandlinger, men den periode er nu rykket fra juli til september.

26-årige Mads Würtz Schmidt. Foto: Henning Bagger Vis mere 26-årige Mads Würtz Schmidt. Foto: Henning Bagger

»Så snart løbene begynder, kommer vi til at være rigtig mange, der står og er pressede og stressede over, at nu skal vi eddermame køre os til en kontrakt, og det skal bare være så hurtigt som muligt,« siger den 26-årige cykelrytter, mens han tilføjer, at det er en svær periode, som cykelrytterne, der har kontraktudløb ved årsskiftet, gennemgår i øjeblikket:

»Der kommer til at være tænding på rigtig, rigtig mange folk, når løbene starter igen. Det er en svær periode, fordi det er så sent, og der er mange hold, der ikke er sikre på fremtiden, så længe coronavirussen spiller så stor en rolle.«

Tour de France er uden sammenligning det største og vigtigste løb på kalenderen økonomisk for både ryttere, hold og sponsorer.

Løbet, der ofte omtales som verdens tredjestørste sportsbegivenhed, sikrer parterne størstedelen af sæsonens eksponering, og det medførte da også, at løbsarrangøren Amaury Sport Organisation (ASO) strakte sig langt for at sikre en gennemførelse af Tour de France, der nu er udskudt til slutningen af august.

34-årige Michael Mørkøv. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere 34-årige Michael Mørkøv. Foto: BRENTON EDWARDS

Hos en anden dansk cykelstjerne, Michael Mørkøv, fylder Tourens udskydelse da også en del i bevidstheden, men den 34-årige Deceuninck–Quick-Step-rytter har lidt længere tid at løbe på end så mange andre, fortæller han:

»Jeg har kontrakt til og med næste år, heldigvis. Det giver helt sikkert noget ro i maven.«

Den forsvarende danske mester i linjeløb spår også en hektisk periode, når cykelsæsonen åbner igen.

»Det bliver et travlt efterår for diverse managers og ryttere, der skal finde arbejde til 2021.«

57-årige Brian Holm. Foto: Nils Meilvang Vis mere 57-årige Brian Holm. Foto: Nils Meilvang

»I og med, at man formoder, at mange cykelhold står i økonomiske vanskeligheder og med et spørgsmålstegn omkring, hvad der skal ske fremover efter krisen, så tror jeg, at det kan blive svært at få klarhed over, hvor holdene står,« lyder det fra Michael Mørkøv.

Også hos én af dansk cykelsports allerstørste personligheder fylder beslutningen en hel del.

»Det er da klart, at de ryttere, der ikke har kontrakt til næste år, går og sveder. Det er noget møg. Ryttere uden kontrakt er der ingen, der tør forhandle med. Forhandlingerne er gået i stå, fordi holdejere ved ikke, om de har et hold til næste år,« siger Brian Holm, der er sportsdirektør på Deceuninck-Quick Step.

Årets udgave af verdens største cykelløb, Tour de France, skal køres 29. august-20. september og ikke 27. juni-19. juli, som det først var planlagt.