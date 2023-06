Sådan skal det gøres!

De danske cykelstjerner Mikkel Bjerg og Jonas Vingegaard smadrede konkurrenterne på onsdagens enkeltstart i Criterium du Dauphiné.

Tempokongen Bjerg satte alle til vægs på den 31 kilometer lange enkeltstart og tog dermed sin første sejr som professionel. Han kører sig samtidigt i den gule førertrøje.

Vingegaard var nærmeste udfordrer til UAE-rytteren, men den forsvarende Tour-vinder måtte se sig slået med 12 sekunder i opvarmningsløbet til Tour de France.

Tv-billederne viste en meget rørt Mikkel Bjerg, da det gik op for ham, hvad han netop havde præsteret.

»Jeg er sindssygt lettet og har virkeligt mange følelser i kroppen lige nu. Jeg skulle bare have alle i mål og sikre, at den var hjemme. Jeg har svært ved at forstå det.«

»De sidste par år har været hårde og uden personlig succes. Jeg har flere gange sat mig selv op til, at nu skulle det være, og så har jeg ikke kunnet gøre det færdigt. Det er virkelig fedt, at jeg kunne gøre det færdigt i dag. Der har været mange gange, hvor det har været for hårdt,« fortalte Mikkel Bjerg til TV 2 Sport efter sejren, mens han ikke kunne holde tårerne tilbage.

24-årige Bjerg er tidligere tredobbelt enkeltstartsverdensmester på U23-niveau. Men han har haft svært ved at lave topresultater i favoritdisciplinen, siden han i 2020 blev World Tour-rytter hos UAE.

Onsdag eftermiddag lignede han dog igen den rytter, der fejrede så store triumfer i ungdomsrækkerne.

Bjerg doserede sine kræfter perfekt på tidskørslen, der havde en let stigning på rutens sidste tredjedel.

Han var jævnbyrdig med de bedste ved de første to mellemtider og på de sidste 12 kilometer skruede han for alvor farten i vejret.

Med sit velkendte kraftfulde tråd buldrede Mikkel Bjerg over målstregen i en tid, der slog den hidtil bedste - franske Remi Cavagna - med hele 27 sekunder.

De følgende tider bekræftede, at Bjerg havde kørt enormt hurtigt på det sidste stykke, og efterhånden handlede det kun om, om Jonas Vingegaard ville være i stand til at puffe sin landsmand ned fra tronen.

Vingegaard indledte forrygende og var klart hurtigst på de første ti kilometer. Men forspringet var væk ved næste måling, og på vej ind mod mål kunne heller ikke Tour de France-vinderen hamle op med Bjergs bedrift.