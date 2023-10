Jonas Vingegaard har vundet Tour de France de sidste to gange.

Og Primoz Roglic vil gøre sit for, at det ikke sker for mange gange fremover.

Det fortæller han til Cyclingnews i kølvandet på skiftet til Bora-Hansgrohe.

For mens han havde succes ved årets Giro d'Italia, vidste han godt, at skulle drømmen om at vinde Tour de France realiseres, krævede det et skifte væk fra Jumbo-Visma.

Årsagen er dansk – for Roglic var holdkammerat med den danske dobbelte Tour-vinder, og derfor var han klar over, at det ikke var hos hollænderne, han selv kunne vinde titlen.

Men som rytter for Bora-Hansgrohe håber han nu på at kunne vippe Vingegaard af Tour-tronen. Det er det store mål, fortæller Roglic, der også ser Tadej Pogacar og Remco Evenepoel som sine konkurrenter.

»Vi har set, at mange forskellige hold og forskellige ryttere kan kæmpe med om de bedste resultater,« siger han og fortsætter:

»Vi ved alle, at tingene ikke sker over natten. Da jeg startede hos Jumbo-Visma, tog det noget tid, før vi nåede til det niveau, det kræver for at være de bedste. Vi får se,« siger Roglic, der fortæller, at han overvejede at skifte fra sit nu tidligere hold allerede i starten af 2023.

Sepp Kuss (i midten) vandt årets Vuelta. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Primoz Roglic blev nummer to til Tour de France tilbage i 2020, mens han de sidste to år har måttet udgå undervejs som følge af styrt og skader.

Bora-Hansgrohes teamleder Ralph Denk fortalte i oktober, hvordan han under årets Vuelta opfangede, at Roglic ikke længere var en glad mand hos Jumbo-Visma.

»Jeg lyttede meget nøje til Primozs interviews (under Vueltaen, red.), og jeg fandt ud af, at han ikke var rigtig glad længere. Det er forståeligt, at Jumbo-Visma ser frem til at fokusere på Jonas Vingegaard, da han er lidt yngre og to gange Tour-mester. Men på den anden side var Primoz ikke rigtig tilfreds med, hvordan tingene blev kørt i Vueltaen,« sagde Ralph Denk.

Under årets Vuelta a España var både Primoz Roglic og Jonas Vingegaard flyvende, men det var noget overraskende deres holdkammerat Sepp Kuss, der løb med den samlede sejr.

På flere etaper var det tydeligt at se, at Primoz Roglic havde svært ved at befinde sig i rollen, hvor han ikke kunne køre efter egne chancer.

33-årige Roglic har i sin karriere blandt andet vundet Vuelta a España tre gange og Giro d'Italia én gang.