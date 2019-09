Han er næppe det mest funklende navn, og hans rolle er nem at overse. Ikke desto mindre er han essentiel for det danske herrelandshold, der søndag skal køre VM i linjeløb i Yorkshire.

Den 34-årige Michael Mørkøv har kørt en fornem sæson som superhjælper på et af verdens største cykelhold, Deceuninck-Quick Step.

Søndag er han Danmarks såkaldte vejkaptajn ved et af årets største cykelevents. Men hvad dækker betegnelsen egentlig over?

»Det svarer vel lidt til at være anfører på et fodboldhold. Jeg er ham, der giver dessiner videre og har det sidste ord ude på ruten,« svarer Michael Mørkøv, da B.Ts udsendte ved VM i Yorkshire møder den garvede cykelrytter.

Det her er nok det stærkeste landshold, jeg har været med på. Michael Mørkøv

Egentlig kan det virke overraskende, at det ikke er en stjerne som Jakob Fuglsang, der er vejkaptajn, men det er der en ganske god grund til.

»Fuglsang og jeg er de ryttede med mest erfaring. Ofte er det en god idé, at man ikke kører for vejkaptajnen, fordi at han (her Jakob Fuglsang, red.) skal have 100 pct. fokus på løbet, og hvor han skal bruge sine kræfter. Så kan jeg bruge mine på at administrere holdet,« fortæller Mørkøv.

Hans evne til at læse cykelløbet og have en bedre forståelse en nogle af hodets yngre ryttere, gør ham til den perfekte vejkaptajn. Eksempelvis i forhold til, at de unge kan lade sig inspirere af eksempelvis hans placeringsevne i feltet.

Men indimellem kan hans rolle også blive meget lavpraktisk.

Michael Mørkøv trækker feltet under årets Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Det kan sagtens være noget så småt som at minde en holdkammerat om at spise. Det kan være godt at have en kollega, der minder en om det, eller der siger, at man skal 50 pladser længere frem i feltet, fordi jeg måske kan læse, at det trækker op til aggressiv kørsel eller et angreb,« siger Michael Mørkøv.

Den rutinerede dansker sikrede de sidste point, der gjorde, at Danmark kan stille med hele otte ryttere ved dette års VM via nationens placering på verdensranglisten.

Og faktisk er det den stærkeste trup, Michael Mørkøv har været en del af. Søndag er det ottende gang, han skal køre linjeløb for herrernes elite ved VM.

»Vi har mange gode ryttere med, men også gode ryttere siddende derhjemme,« siger Mørkøv, der er afsted sammen med Jakob Fuglsang, Christopher Juul-Jensen, Mads Pedersen, Magnus Cort, Michael Valgren, Casper Pedersen og Kasper Asgreen.

»Men jeg vil egentlig sige, at det her nok er det stærkeste landshold, jeg har været med på. Det skal holdes op til, at vi har mange gode World Tour-ryttere i Danmark. Mange er ikke udtaget til det her hold, den potentielle trup er rigtig stor.«

Om truppen er stærk nok til at skaffe en medalje til Danmark, finder vi ud af søndag eftermiddag.

Først skal der tilbagelægges 285 kilometer i det nordlige England.