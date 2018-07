Peter Sagan var ikke den normale Peter Sagan på fredagens bjergrige Tour de France-etape.

Den slovakiske verdensmester kører normalt både aggressivt og hæderligt på bjergetaper, men fredag var det anderledes.

Allerede på den første del af etapen blev Peter Sagan sat. Når det sker, plejer det at være kalkuleret og for at spare sig, men Sagan så bestemt ikke ud, som han plejer. Men åben mund og et lidende smil var det tydeligt, at det styrt, slovakken havde på en nedkørsel på onsdagens etape, havde ramt ham hårdt.

Derfor endte Sagan også med at komme i mål som tredjesidste rytter på fredagens etape. 38 minutter og 23 sekunder efter etapevinderen Primoz Roglic.

»På en cykel tror jeg, det kunne være den hårdeste dag. Aften mit styrt og skaderne, er det ret skidt at skulle op på en cykel. Ja, det var slemt i dag,« sagde Peter Sagan efter etapen til Cycling Weekly.

Verdensmesteren forsikrer dog, at han er ved godt mod og sikker på, at han nok skal nå til Paris. Allerede nu har Sagan sikret sig den grønne pointtrøje, og det handler bare om at komme over målstregen søndag for, at han kan erklærer sig som vinder af den trøje for sjette gang i karrieren.