Mads Pedersen er udgået af det italienske løb Tre Valli Varesine, fordi han stadig ikke er helt på toppen.

Cykelrytteren Mads Pedersens første ni dage som verdensmester er ikke gået helt efter planen.

Trek-Segafredo-danskeren stillede syg op til lørdagens Tour de l'Eurométropole i Belgien og måtte forlade endagsløbet efter en travl uge med lufthavnsmodtagelse, rådhuspandekager og fest.

Og heller ikke tirsdagens Tre Valli Varesine i Italien gennemførte Mads Pedersen.

#TreValliVaresine @Mads__Pedersen has still not fully recovered from the cold he was fighting last week and has abandoned the race. Rest up, Mads! pic.twitter.com/3SWcfbATrR — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) October 8, 2019

'Mads Pedersen er stadig ikke kommet sig helt ovenpå den sygdom, han døjede med i sidste uge, og han er blevet nødt til at udgå af løbet. Du må hvile dig, Mads!' skriver Trek-Segafredo på Twitter.

Få timer inden havde cykelholdet lagt af video op af Pedersen, som skriver autografer og tager selfies med de fremmødte cykelfans.

Mads Pedersen sikrede sig karrierens største resultat, da han blev verdensmester 29. september.

Pedersen kørte til mål med schweiziske Stefan Küng og italienske Matteo Trentin og besejrede begge i en spurt på de regnvåde veje i Yorkshire i England.

At han tirsdag er blevet nødt til at udgå af Tre Valli Varesine, betyder imidlertid ikke, at løbet er blottet for danskere.

Både holdkammeraten Niklas Eg, Astanas Jakob Fuglsang, Dimension Datas Michael Valgren og Cofidis' Jesper Hansen er med i det italienske endagsløb.

/ritzau/