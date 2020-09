Cykelrytteren Annemiek van Vleuten kommer ikke til at forsvare sit verdensmesterskab fra 2019.

Hollænderen fra cykelholdet Mitchelton-Scott styrtede torsdag i det italienske etapeløb Giro Rosa sammen med flere andre og brækkede sit håndled.

Hun fuldførte etapen, men kommer ikke til start på 8. etape, som køres fredag. Og heller ikke næste uges VM i italienske Imola når hun at blive klar til.

Det skriver holdet på sin hjemmeside.

- Jeg sad i en god position for at holde mig i sikkerhed frem til målstregen. Det var en god dag, og jeg var slet ikke i problemer. Jeg havde det sjovt frem til de sidste 500 meter, da damerne styrtede foran mig, og jeg ikke kunne undgå dem.

- Jeg mærkede med det samme, at noget var galt med mit håndled, for jeg kunne se, at håndleddet ikke sad lige. Nu vil jeg tage hjem for at blive opereret i håndleddet lørdag, siger hun.

Van Vleuten havde løbets lyserøde førertrøje, da hun styrtede.

- Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan forsvare førertrøjen, men endnu mere at jeg ikke kommer til start ved VM på en rute, der passer mig. Jeg er skuffet over, at jeg ikke kan forsvare verdensmestertrøjen, siger hun.

Den 37-årige verdensmesters exit fra Giro Rosa betyder, at Cecilie Uttrup Ludwig kravler op i top-3. Før lå danskeren på fjerdepladsen.

Etapeløbet slutter lørdag med 9. etape, der starter og slutter i Motta Montecorvino.

/ritzau/