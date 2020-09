Annemiek van Vleuten brækkede håndleddet i sidste uge, men stiller alligevel til start ved lørdagens VM.

Når de bedste kvindelige cykelryttere lørdag dyster om VM-guldet i linjeløbet i italienske Imola, er den forsvarende verdensmester, Annemiek van Vleuten, med.

Hollænderen styrtede ellers i sidste uge i etapeløbet Giro Rosa og brækkede håndleddet.

Hun meldte derefter sig selv ude af kampen om den regnbuefarvede trøje, men stiller nu alligevel til start, fortæller hun til cyclingnews.com.

- Mit håndled føles ret godt, og jeg kan ikke klage. For mig er det et mirakel, at jeg har det så godt, siger hun.

- Jeg har ingen smerter på cyklen, og jeg kan tage fat i styret, 100 procent. Jeg har ingen problemer med at håndtere cyklen, og det var vigtigt for min beslutning.

- Lægerne har fortalt mig, at det ikke er et problem, hvis jeg styrter igen, for så kan det ikke forværre skaden, siger cykelrytteren.

37-årige van Vleuten blev verdensmester i linjeløb for første gang, da VM sidste år blev afholdt i Yorkshire i England. To gange tidligere har hun været verdensmester i enkeltstart.

Kvindernes linjeløb begynder klokken 10.35.

Det danske hold består af Cecilie Uttrup Ludwig, Pernille Mathiesen, Emma Norsgaard, Julie Leth, Birgitte Krogsgaard og den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen.

/ritzau/