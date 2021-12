En forfærdelig nyhed har ramt hollandsk cykling lige op til jul.

Verdensmesteren Amy Pieters er på en træningstur styrtet i en eneulykke i Spanien, hvor hun fik en hovedskade og blev slået bevidstløs.

Den 30-årige stjernerytter blev efterfølgende hentet i en ambulancehelikopter og blev på hospitalet opereret akut i hovedet.

Det meddeler det hollandske cykelforbund.

Her fremgår det også, at ulykken skete i forbindelse med Amy Pieters deltagelse med banelandsholdet, og at landstræner Fulco van Gulik bliver i den spanske by Calp for at være hos hende, mens resten af landsholdet vender tilbage til Holland.

»Vi er i øjeblikket ikke i stand til at komme med yderligere meddelelser om ulykken og beder alle om at respektere de involveredes privatliv. Selvfølgelig er vores tanker hos Amy og hendes kære i øjeblikket,« tilføjer det hollandske cykelforbund.

Pieters er ud over sit verdensmesterskab med makkeren Kirsten Wild hollandsk mester.

Senest vandt hun også udgaven af Nokere Koerse.