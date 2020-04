Rohan Dennis reagerede hurtigt, da folk først begyndte at stille spørgsmål.

Han slettede alt: Sin Instagram-profil, sin Twitter-profil.

Det skriver Cyclingnews.com om cykelrytteren, der i første omgang gerne stod ved sin handling.

Det var i fredags, der udspillede sig et mindre virtuelt drama for den dobbelte enkeltstartsverdensmester, da han om morgenen lagde et billede på Instagram.

Motivet var egentlig uskyldigt i form af en øde vej set gennem en bilforrude. Det fremgik, at det var taget nær den spanske by Girona. Men så var der teksten:

'Dag 34, knækket og har forladt huset. Covid-19 kan rende mig røven og det samme kan karantæne,' lod Team Ineos-rytteren verden vide.

Spanien er i øjeblikket et af de lande, der er hårdest ramt af coronavirussen, og der er derfor strikse krav til indbyggere i landet om at holde sig hjemme.

Det gjorde Rohan Dennis tydeligvis ikke. Og det begyndte andre brugere på det sociale medie at kommentere på.

Dennis Rohan vinder VM i enkeltstart i England sidste år. Foto: Nigel Roddis Vis mere Dennis Rohan vinder VM i enkeltstart i England sidste år. Foto: Nigel Roddis

Én skrev, at han nok skulle fjerne billedet igen, én anden skrev at han nok måtte undskylde på et tidspunkt.

Rohan Dennis gav igen i kommentarfeltet, men siden slettede han altså i stedet sin profil på Instagram og Twitter, men internettet glemmer aldrig og flere brugere havde gemt opslaget. Se det nederst i artiklen

Australieren har i det hele taget gennemlevet et tumultarisk år. Det skabte således stor opmærksom, da han i sommer skred fra Tour de France uden en præcis forklaring. Også dengang slettede han sine sociale medier - på grund af sine mentale sundhed, forklarede han senere.

Rohan Denis er to gange blevet verdensmester i enkeltstart, i 2018 og 2019.