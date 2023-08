Han er forsvarende verdensmester og storfavorit til titlen på søndag.

Men Remco Evenepoel har et godt øje til det danske landshold, når der i Glasgow skal findes en ny verdensmester i cykling.

I podcasten 'Watts Occuring', som stjernerne Geraint Thomas og Luke Rowe står bag, fremhæver han flere danske stjerner.

Og den 23-årige superstjerne er bange for, hvad det vil gøre ved hans venskab til særligt én dansker, hvis denne cykler med triumfen.

For mens Evenepoel nævner både Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, sine landsmænd Jasper Philipsen og Wout van Aert samt danske Mads Pedersen som store konkurrenter til VM-guld og regnbuestriber, så er der en anden dansker, der er endnu større samtaleemne i podcasten.

Hvis Kasper Asgreen napper titlen, bliver der ballade blandt Soudal-Quick Step-holdkammeraterne.

»Det er en speciel situation, for Asgreen har også været i supergod form de sidste par uger.«

»Du har faktisk al mulig grund til at være sur på en holdkammerat, hvis han forhindrer dig i at blive verdensmester.«

»Den næste dag kører du for samme hold igen – iført det samme outfit. Han tog din store drøm væk, gjorde han ikke? Det kan endda koste venskaber. Men sådan er det ved et VM. Dér kører man for sit land. Det er en brutal og hård kendsgerning,« siger Remco Evenepoel i podcasten.

Mads Pedersen og Kasper Asgreen er ikke belgierens eneste danske konkurrenter den kommende tid.

I Vueltaen skal fænomenet nemlig op mod Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard. Læs, hvordan Evenepoel modtog den nyhed lige HER.

Du kan følge hele VM-løbet live på bt.dk søndag.