Der er gået knap to måneder, siden Rohan Dennis overraskede alle, satte sig ind i en bil og forsvandt.

»Det jeg gjorde var at trække mig fra et løb. Det er blæst ud af proportioner i så høj grad, at folk har svinet mig til for nærmest alt tænkeligt,« siger han nu.

Det er første gang, at Bahrain-Merida-rytteren udtaler sig om sit mystiske Tour de France-exit.

Det vakte ellers stor opmærksomhed, da den australske tempokonge på 12. etape valgte pludselig at stå af cyklen. Sportsdirektøren på cykelholdet meldte hurtigt ud, at han personligt var 'forvirret' og 'skuffet'.

Ikke mindst fordi det skete dagen inden enkeltstarten, hvor Rohan Dennis var blandt de allerstørste favoritter som forsvarende enkeltstartsverdensmester.

Siden føg det med rygter om uenighed omkring udstyr og materiel, men nogen egentlig forklaring er ikke kommet siden dengang midt i juli.

I det nye interview med The Advertiser kommer Rohan Dennis heller ikke med en præcis forklaring på, hvad der var årsagen til exitet. Som han siger:

»Har andre folk sagt ting og spredt rygter? ja. Men ikke mig. Det er kun fair for alle parter,« lyder det fra den 29-årige cykelrytter.

Rohan Dennis har ikke kørt et cykelløb i knap to måneder. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Rohan Dennis har ikke kørt et cykelløb i knap to måneder. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Han siger videre, at han har læst alt på sociale medier, der er skrevet om hans exit. Og at han slettet sin Twitter-konto på grund af de mange beskeder, han hurtigt fik.

Han understreger, at det hverken var planlagt inden etapen eller et 'stunt' at trække sig ud af Tour de France. Han siger også, at det er første gang, at han har trukket sig fra et løb uden at være skadet eller at have planlagt det på forhånd (som cykelrytter gør for at forberede sig til et andet løb).

»I løbet af etapen tænkte jeg på det hele, og det var en kamp i mit hoved i en stor del af dagen. Og hvis man ikke har hovedet det rette sted i et hold-miljø, hvis man ikke er glad, er det nok ikke det bedste for holdet. Og jeg talte med de andre på hotellet om aftenen, og de var ikke sure på mig,« siger Rohan Dennis, der konkluderer, at det var en spontan beslutning at stå af cyklen.

Han forklarer, at han inden etapen havde talt med sin manager om i hvert fald at køre etapen færdig og 'tage sig af det hele bagefter'.

»Jeg vidste, at jeg på kort sigt skulle håndtere en masse lort og modgang ved at trække mig, men jeg havde ikke forudset, at det skulle blive så stor en ting bare på grund af cykelløb. Men på lang sigt var det det bedste for mig at gøre,« siger cykelrytteren.

Han har ikke kørt et cykelløb siden den dag.

Rohan Dennis skulle oprindeligt have kørt med i den igangværende Vuelta a Espana, men han blev taget af holdkortet med kort varsel inden løbsstart.

Nu har han fuld fokus på det kommende VM i England, hvor han vil forsvare sin VM-trøje.