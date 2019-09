Alejandro Valverde taler nu for første gang ud om tiden efter sin dopingdom i 2010.

»Jeg var i en depressiv tilstand.«

Det fortæller Alejandro Valverde i et stort interview med det spanske medie Marca.

39-årige Alejandro Valverde fik en karantæne på to år, efter at hans DNA blev matchet med en af de blodposer, der blev beslaglagt af det spanske politi i 2006 i forbindelse med den store dopingsag 'Operation Puerto'.

I fobindelse med straffen blev han frataget alle sine resultater i 2010, og han kørte ikke et eneste løb i 2011.

Valverde har aldrig talt åbent eller svaret på spørgsmål fra medier angående sagen, og han har heller aldrig erklæret sig skyldig. Men nu taler han altså ud om tiden efter dommen.

»Der er mange, der kigger din vej, og der er atleter, der indstiller karrieren på grund af det. Det er meget skræmmende. Jeg blev overvældet og fik det værre. Psykiateren fortalte mig, at jeg havde en depression,« siger Alejandro Valverde.

Specielt en episode står klart for verdensmesteren i den hårde tid efter dommen:

»Jeg tog til Amstel Gold Race, og jeg troede ikke, jeg kunne køre. Jeg havde det forfærdeligt, da jeg gik i seng aftenen inden. Jeg stillede til start næste dag, men jeg kunne ikke køre. Jeg var bange og umotiveret.«

Han vendte tilbage til cyklen i 2012, og efter en hård start på året overvandt han sin depression, og han endte med at vinde endags- og etapeløb det samme år:

»Jeg gik igennem en svær periode, men jeg klarede det. Ifølge psykiateren er cykelryttere et folk, der vil have alt målt og vejet. Jeg så, at alt blev sort, men i sidste ende kom jeg igennem det. Jeg er lettet over at fortælle det. Jeg har klaret det, og det viser, at alt ikke er så sort, som det nogle gange ser ud til,« fortæller Valverde.

Alejandro Valverde er regerende verdensmester, og den 29. september skal han forsøge at forsvare sin titel, når han stiller til start i linjeløbet til VM i cykling i Yorkshire. Valverde blev i søndags nummer to i etabeløbet, Vuelta a Espana, som blev vundet af sloveneren, Primoz Roglic.