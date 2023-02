Lyt til artiklen

»Urørlig.«

Sådan lyder et af mange prædikater, som har fyldt alverdens medier, efter fredagens magtdemonstration af Jonas Vingegaard.

På anden etape af O Gran Camiño lettede den danske superstjerne i et dræberhug, som satte samtlige konkurrenter på plads med stort, stort overskud.

Netop det får franske Cyclism'Actu til blandt andet at kalde danskeren for »urørlig.«

Jonas Vingegaard smadrede al konkurrence og vandt anden etape af O Gran Camiño. Foto: Salvador Sas Vis mere Jonas Vingegaard smadrede al konkurrence og vandt anden etape af O Gran Camiño. Foto: Salvador Sas

Her beskriver man danskerens »lynhug« af et angreb, som en advarsel til hans største rival, Tadej Pogacar.

»Ingen i feltet kunne reagere på danskerens angreb. Vingegaard fløj mod etapesejren (...) Han var alene i verden,« melder mediet.

Med lidt over to kilometer til mål strøg Jonas Vingegaard af sted mod triumfen.

»Vingegaards form var ukendt indtil i dag (fredag, red.), hvor han stormede af sted og snuppede den første sejr i løbet, 21 sekunder foran Ruben Guerreiro,« melder Cyclingnews.

Også den store franske sportsavis L'Équipe har bemærket danskerens stærke præstation, ligesom spanske Sport har noteret, at Vingegaard »sprængte det hele i luften« med sin fremvisning, der skete med »for meget lethed.«

»Cykelsportens tre kolosser venter ikke på nogen i denne eksplosive sæsonstart,« skriver Marca om Pogacar, Evenepoel og Vingegaard – der alle har virket totalt overlegne i deres respektive løb i 2023, inden mediet melder, at »Vingegaard er tilbage.«

Hollandske Wielerflits er også dybt imponeret over den 26-årige danskers voldsomme præstation.

»Danskeren blev skudt væk fra feltet, som var han en raket,« lyder det.

Her bider man også mærke i et par af hans konkurrenters kommentarer, der ikke er i tvivl om, at de er oppe mod en dansk overmagt.

»Vi har set, at Vingegaard er på et andet niveau. Forskellen er virkelig stor,« siger Cofidis-rytteren Ion Izagirre.

Du kan læse B.T.s dom fra anden etape af O Gran Camiño lige her. Husk også at holde øje med bt.dk efter lørdagens etape.