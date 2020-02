Af banen!

Det danske banelandshold leverede en surrealistisk stærk præstation, da VM-guldet blev sikret på banen i Berlin med en suveræn finalesejr over New Zealand. Og for tredje gang på to dage satte de fire danskere verdensrekord.

Faktisk slog de ikke bare rekorden - de totalsmadrede den. Med tiden 3:44.672 minutter barberede Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen næsten to sekunder af deres egen et døgn gamle rekord.

Og den vilde præstation har straks vakt opsigt ude i cykelverdenen.

»Danmark Tillykke!!! Det er sindssygt,« tweeter den tidligere Tour de France-vinder Geraint Thomas, der selv har en fortid på banen.

Denmark Tillykke!!! That’s insane — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) February 27, 2020

Den engelske tv-vært Jill Douglas tabte underkæben over danskerne.

»Aldrig set noget lignende! Danmark sætter verdensrekord for tredje gang i Berlin. Ny verdensrekord i hold-forfølgelsesløb ernu 3:44.672 minutter. Bare wow!«

Never seen anything like this! Denmark break the WR for third time in Berlin, new world order in team pursuiting 3.44.672 Just wow! https://t.co/Dw1oSSxumm — Jill Douglas (@JillADouglas) February 27, 2020

Eurosport tweeter:

»Fuldstændig fantastisk!« Se ansigterne! Danmark har ikke bare slået verdensrekorden, de har smadrede den!

"Absolutely incredible!"



Look at the faces! Denmark have not just broken the world record, they have smashed it!



Den engelske sportsjournalist Alex Terrel konstaterer tørt:

»Wow Danmark wow.«

Wow Denmark wow!!! — Alex Terrell (@alxterrell) February 27, 2020

Og én af Twitters største cykel-guruer - rumænske Mihai Simion - er også imponeret:

»Historisk øjeblik Danmark vinder guld i holdforfølgelsesløb med en ny, fantastisk rekord: 3:44,672 minutter. WOW!«