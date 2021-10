Den danske eks-verdensmester Mads Pedersen kunne dufte et stort resultat, da der søndag blev kørt en særdeles våd og mudret efterårsudgave af forårsklassikeren Paris-Roubaix.

Danskeren sad med i en særdeles decimeret favoritgruppe og lignede på vej ind på det frygtede brostensstykke i Arenberg-skoven en mand, der kunne drømme om en topplacering.

Men den drøm blev slukket på et splitsekund – for pludselig trillede den store brite Luke Rowe (Ineos-Grenadiers) ud foran Mads Pedersen, som fløj over sit cykelstyr og ned på de hårde brosten. Og danskeren var så hårdt medtaget, at han måtte opgive at fortsætte.

Efterfølgende er de rasende beskeder haglet ned over 31-årige Luke Rowe, som dog langt fra er plaget af skyldfølelse.

Foto: Billede: Twitter Vis mere Foto: Billede: Twitter

»Jeg er blevet bombarderet med beskeder om, at jeg skulle være skyld i Mads Pedersens styrt i skoven. I er skøre. I er skøre. Hvis du er en af dem, der har sendt mig de beskeder, er du skør,« lyder det fra Luke Rowe i en Instagram-story.

»Jeg var ramt af en forhjulspunktering, og jeg havde ingen kontrol over cyklen. Hvis du har sendt mig de beskeder, prøv at køre på den fucking cykel gennem Arenberg-skoven med en forhjulspunktering.«

»Jeg forsøgte at køre til højre, men forhjulet begyndte at køre, og jeg røg mod venstre, hvor Mads ramte mig med 40 kilometer i timen. Så hvis du er en af dem, der har sendt mig sådan en besked, vil jeg sige det så høfligt, som jeg kan. Go fuck yourself! ('Rend mig, red.)«

Årets Paris-Roubaix blev i øvrigt vundet af italienske Sonny Colbrelli, der var hurtigst i spurten på velodromen i Roubaix.