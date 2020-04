Thibaut Pinot forlod Tour de France i gråd i fjor, da han måtte udgå med to etaper tilbage af løbet som en af favoritterne til den samlede sejr.

Episoden var traumatisk for den 29-årige Groupama-FDJ-rytter, men corona-krisen har nu også været særdeles hård ved franskmanden.

Det afslører han i et interview i L'Équipe, hvor han fortæller, at begge hans forældre er ramt af corona-virus.

»Da min far røg på akutmodtagelsen efter mere end 20 dages sygdom (i tirsdags, han er ude igen, red.) var det svært. Med karantænen var jeg stresset over mine forældres helbred,« fortæller Thibaut Pinot.

Da de var mest syge, var jeg bange for, at der kom en dårlig nyhed midt om natten. Thibaut Pinot, Groupama-FDJ.

Franskmanden bor i en landsby ved navn Mélisey i den østlige del af Frankrig, hvor der har været mange corona-tilfælde.

Så mange, at det selv har kunnet mærkes i den lille flække, hvor cykelrytteren bor.

»Anden dag efter jeg kom tilbage fra Paris-Nice, blev min nabo taget med på hospitalet. Jeg stod foran min garage, og ambulanceførerne var tildækket fra hovedet til fødderne, og da tænkte jeg, at det virkelig var uhyggeligt. Det fik mig ned på jorden. Jeg troede virkelig ikke, at der, i den lille landsby, hvor jeg bor, som er midt i ingenting, ville være så stor påvirkning,« siger Thibaut Pinot.

Den værste oplevelse har dog været i forbindelse med forældrene.

Thibaut Pinot brød sammen under Tour de France sidste år, da han måtte indse, at han måtte give op. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Thibaut Pinot brød sammen under Tour de France sidste år, da han måtte indse, at han måtte give op. Foto: MARCO BERTORELLO

Heldigvis for den franske klatrer bor hans familie tæt på, så han har forsøgt at se dem ofte.

Hver morgen tog han således forbi dem for at få et glimt af dem gennem vinduet, og Pinot forklarer, hvordan han kørte forbi med brød og avisen i tre uger i træk, så de fik lidt kontakt med omverdenen.

Men selvom han så dem hver dag, blev han bange.

»Da de var mest syge, var jeg bange for, at der kom en dårlig nyhed midt om natten, og jeg var altid stresset, når jeg var på vej hjem til dem. Jeg ventede foran deres vindue, og når de kom frem, blev jeg beroliget,« forklarer Thibaut Pinot.