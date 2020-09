En lastbil har angiveligt forårsaget et styrt i cykelløbet Skoda-Tour de Luxembourg.

Et billede, der cirkulerer på sociale medier, viser en lastbil på vejen med fronten rettet mod feltet, mens flere cykelryttere ligger ned.

Cykelløbet transmiteres hos Eurosport, og på et klip fra udsendelsen ses sekunderne efter styrtet. I klippet holder lastbilen stille, mens rytterne er på vej ned ad en bakke. De væltede ryttere er ikke tæt på lastbilen, så det tyder altså ikke på, at lastbilen har påkørt nogen, men rettere, at rytterne er kørt sammen, da lastbilen kom til syne.

Der er i øjeblikket ingen oplysninger om eventuelt tilskadekomne.

Truck on the road in #SkodaTour descent causes crash.



(Partly) blind corner aswell, no signalers present to warn.



What the fuck. pic.twitter.com/B9baE4GrKy — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 19, 2020

Episoden kommer i et løb, der i forvejen er udskældt for at slække på sikkerheden. Til løbet er der angiveligt ikke indsat nok af de sædvanlige officials, som skal afspærre sideveje til ruten. Det skaber de farlige situationer.

På løbets anden etape valgte rytterne at stoppe helt op for at protestere. Store dele af etapen blev neutraliseret, da flere civile biler var kørt ud på ruten midt under løbet.

De begyndte først at køre igen med 42 kilometer til mål, da de nåede ind på den afsluttende rundstrækning.

Til Tv 2 Sport fortalte Jacob Hindsgaul om en situation, hvor en Skoda var på vej midt ud i feltet.

Flere stjerner er med i løbet. Blandt andre Mark Cavendish, Philippe Gilbert og Arnaud Demare. Løbets sidste etape blev vundet af danske Andres Krohn, mens italienske Diego Ulissi vandt løbet samlet.