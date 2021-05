Der er så meget, man ikke må som cykelrytter. Men tilskuerne har åbenlyst lidt længere snor.

For eksempel kan en rytter blive sanktioneret, hvis han smider en drikkedunk, fjerner hænderne fra styret eller eller lægger sig i supertuck på overrøret.

Men tilskuere kan moone, råbe, skrige og sågar jagte cykelrytterne med motorsave undervejs på etaperne!

Sidstnævnte skete for Ineos-favoritten Egan Bernal under 16. etape af Giro d'Italia, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Overall leader Team Ineos rider Colombia's Egan Bernal rides in the final ascent during the 16th stage of the Giro d'Italia 2021 cycling race, 153km between Sacile and Cortina d'Ampezzo on May 24, 2021. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Overall leader Team Ineos rider Colombia's Egan Bernal rides in the final ascent during the 16th stage of the Giro d'Italia 2021 cycling race, 153km between Sacile and Cortina d'Ampezzo on May 24, 2021. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI

For ikke bare én, men to personer løb efter Giroens førende rytter, Egan Bernal, med motorsave, i hvad der ligner et forsøg på få colombianeren til at cykle hurtigere op ad stigningen på Passo Giau.

Selvom begge personer ikke helt tæt på Bernal – der i øvrigt ikke ser ud til at ænse episoden – er begge motorsave tændt og ruller derudaf.

Det var ikke kun motorsavsepisoden, som var mindeværdig efter mandagens etape.

Etapen var udset som Giro d'Italias kongeetape, men en forfærdelig vejrudsigt fik arrangørerne til at forkorte etapen, og det betød, at to af de hårde stigninger, rytterne var udset til at skulle bestige, blev skåret ud af etapen kort før løbets startskud.

Bernal tog alligevel etapesejren i overlegen stil og ligner en sikker vinder af årets Giro d'Italia, som slutter på søndag i Milano.

På onsdagens etape til Sega di Ala viste columbianeren dog for første gang svaghedstegn, men han fører stadig det italienske storløb med mere end to minutter.