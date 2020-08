To store cykelstjerner skifter hold. Det drejer sig om Greg Van Avermaet og Romain Bardet.

Cykelsporten fik to store nyheder mandag, da både Greg Van Avermaet og Romain Bardet skifter hold fra 2021.

35-årige Greg Van Avermaet, som er forsvarende olympisk mester, skifter til AG2R på en treårig kontrakt.

- Jeg er glad og motiveret for at begynde et nyt eventyr. Jeg har tilbragt ti dejlige år under Jim Ochowicz' (CCC-holdchef, red.) ledelse, og jeg ser frem til en ny udfordring, siger han.

29-årige Romain Bardet, som blandt andet har vundet tre etaper i Tour de France, skifter derimod fra AG2R til Sunweb. Bardet har fået en toårig kontrakt hos Sunweb.

- Jeg er rigtig glad for at have skrevet kontrakt med Team Sunweb. Da jeg skulle overveje mine muligheder uden for mit nuværende hold, var det vigtigt for mig at finde et hold, der udvikler sig ved blandt andet at bruge den nyeste teknologi, siger franskmanden.

- På Team Sunweb begynder jeg uden konkrete forventninger eller et konkret løb i sigte. Vi vil fokusere på det basale, og jeg vil arbejde hårdt for at forbedre mig på alle områder som atlet.

Ud over de to stjerner er en tredje rytter også skiftet. Schweizeren Michael Schär skifter også fra CCC til AG2R for de kommende tre år.

AG2R, hvis officielle navn er AG2R La Mondiale, skifter sponsornavn fra 2021, så holdet kommer til at hedde AG2R Citroën Team.

