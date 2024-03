Visma-holdet fik fuldt hus i den belgiske åbningsweekend, da Wout van Aert vandt Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Det stjernebesatte cykelhold Visma ser også i denne sæson ud til at skulle dominere den internationale cykelscene.

Mens Jonas Vingegaard brillerede i etapeløbet O Gran Camiño, sørgede hans holdkammerater for fuldt hus i weekendens to belgiske løb, der traditionelt skyder klassikersæsonen i gang.

Søndag triumferede Wout van Aert i Kuurne-Bruxelles-Kuurne og fulgte dermed op på kollegaen Jan Tratniks sejr i Omloop Het Nieuwsblad dagen forinden.

Det er første gang, at Van Aert vinder andendagsgildet i den belgiske åbningsweekend.

Den alsidige belgier kørte først over stregen efter næsten 90 kilometer i udbrud i selskab med Tim Wellens (UAE Emirates) og Oier Lazkano (Movistar), som han slog i spurten i Kuurne.

Ingen kunne være overrasket over, at van Aert var hurtigst på målstregen. Men Wellens og Lazkano havde tilsyneladende ikke kræfter til at udfordre storfavoritten med accelerationer, inden trioen nåede opløbsstrækningen.

Wellens forsøgte halvhjertet med knap fire kilometer igen, men van Aert neutraliserede omgående landsmandens udflugt. Lazkano valgte et overraskelsesangreb kort før mål, men slap aldrig fri.

I selve spurten var van Aerts sejr aldrig truet. Lazkano opgav på forhånd og måtte se Tim Wellens tage andenpladsen.

Ingen af feltets danske ryttere faldt i øjnene på den 196,4 kilometer lange rute.

/ritzau/