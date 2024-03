Belgiske Wout van Aert er draget på højdetræningslejr som forberedelse til Flandern Rundt og Paris-Roubaix.

I en jagt på at stå øverst på skamlen i cykelmonumenterne Flandern Rundt og Paris-Roubaix vil Wout van Aert forsøge sig med en ny forberedelse.

Efter en succesfuld åbningsweekend på klassikersæsonen, hvor van Aert blev nummer tre lørdag i Omloop Het Nieuwsblad og søndag vandt Kuurne-Brussels-Kuurne, er belgieren draget på en 22 dage lang højdetræningslejr.

- At gøre som man altid har gjort er det nemmeste, men virkeligheden er, at jeg ikke har vundet Flandern Rundt eller Paris-Roubaix endnu, siger van Aert til mediet HLN.

- Det har ikke nødvendigvis altid haft noget at gøre med mig selv, men jeg har følelsen af, at jeg kan blive endnu bedre i de to løb, end jeg tidligere har været.

Tidligere har van Aerts højdetræningslejr ligget i begyndelsen af februar, men ved at rykke den til senere er håbet, at effekterne af i højere grad vil kunne mærkes i Flandern Rundt og Paris-Roubaix.

Ændringen i forberedelserne betyder, at van Aert ikke stiller til start i den italienske grusklassiker Strade Bianche og monumentet Milano-San Remo. Han er heller ikke er med i feltet i etapeløbene Paris-Nice eller Tirreno-Adriatico.

Det er første gang siden 2017, at van Aert ikke er på startlisten i en af de to italienske klassikere, som han begge har vundet i løbet af karrieren, ligesom han også tidligere har vundet etaper i både det franske og italienske etapeløb.

- På dagene med San Remo og Strade Bianche vil det gøre ondt at se løbene i fjernsynet efter min træning. Heldigvis har jeg jo vundet begge løb. Jeg tror på, at det her er måden at få de sidste procent og nå mine mål, siger van Aert.

Strade Bianche køres på de italienske grusveje lørdag, mens Paris-Nice og Tirreno-Adriatico begynder henholdsvis søndag og mandag.

Flandern Rundt køres 31. marts, og Paris-Roubaix løber af stablen en uge senere, 7. april.

/ritzau/