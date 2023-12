Wout van Aert afviser i en belgisk podcast, at han vil køre klassement i næste års Giro d'Italia.

Der har været en del spekulationer om verdensstjernen Wout van Aerts mål i næste års Giro d'Italia, efter at belgieren tidligere har udtalt, at han stiller til start i den italienske grand tour.

Spekulationerne har gået på, om den alsidige belgier kunne finde på at satse på det samlede klassement, da ruten indeholder to tidskørsler samt flere eksplosive afslutninger, hvor van Aerts evner som puncheur-rytter kan komme i spil.

Den mulighed skyder hovedpersonen dog nu selv til jorden i en belgisk podcast.

- Jeg vil gå efter etapesejre. Jeg er realistisk, og det er ikke foreneligt at køre klassement, hvis jeg også vil køre forårsklassikerne. Og jeg ønsker ikke at ofre mine chancer i dem, siger van Aert til podcasten De Rode Lantaarn.

- Jeg ville ikke blive nummer fem i Giroen, for til gengæld at kede mig resten af året, fordi jeg skal køre højdetræning hundrede gange og tabe mig to kilo ekstra.

Særligt klassikerne Flandern Rundt og Paris-Roubaix er løb, som Wout van Aert ønsker at levere et godt resultat i, hvilket altså afholder ham fra at jagte klassementet i den italienske grand tour.

Belgieren har endnu ikke vundet en af de to klassikere, hvor en tredjeplads i Paris-Roubaix og en fjerdeplads i Flandern Rundt i 2023 er van Aerts bedste resultater i de to løb.

Indtil videre er Tour de France den eneste grand tour, som van Aert har kørt.

Han har deltaget i Touren fem gange. Han har gennemført tre gange, hvor det er blevet til samlede placeringer som nummer 20, 19 og 21. I de tre løb vandt han i alt otte etaper. I 2022 vandt han desuden pointkonkurrencen.

/ritzau/