Cykelstjernen Alejandro Valverde kæmper med motivationen og tvivler på muligheden for at køre løb i år.

Cykelrytterne er forvist til at træne på hometrainers hjemme i stuen, mens udbruddet af coronavirus har sat en stopper for al udendørs aktivitet.

Men selv om det lyder bekvemt, så er det ikke den spanske ex-verdensmester Alejandro Valverdes kop te.

Movistar-stjernen kæmper med motivationen.

- Jeg har ikke ret megen motivation, fordi jeg ikke ved, hvad mit næste mål er, siger han ifølge flere medier til spanske El Mundo.

- At træne derhjemme dræner én fysisk og mentalt.

Valverde tvivler også på, om han overhovedet kan komme til at køre løb i 2020.

- Vi vil gerne have sporten i gang igen, men for at være helt ærlig er jeg pessimistisk angående muligheden for det i år. I starten af karantænen troede jeg stadig på det, men jeg tænker mere og mere, at der ikke kommer til at være nogen løb overhovedet, siger spanieren.

Tidligere på ugen blev det meldt ud, at Tour de France er flyttet, så startdatoen nu er 29. august.

Den Internationale Cykelunion (UCI) har skubbet alle de store løb, der indtil videre er blevet udskudt, frem til årets sidste halvdel, så der venter et travlt efterår for de professionelle cykelryttere, såfremt coronaudbruddet er tilstrækkeligt under kontrol, til at der kan køres.

/ritzau/