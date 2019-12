Skal Michael Valgrens søn opkaldes efter en verdensmester? Vel at mærke en dansk verdensmester?

Hvis han skal overholde et væddemål, så er det en mulighed.

Det forklarer Michael Valgren selv på sin Instagram-profil, hvor han mandag aften havde en Q&A-session på sin story, mens han ventede på, at hans fly kunne lette.

Her lod han sin følgere stille spørgsmål om cykling og andre ting, og her blev han eksempelvis spurgt, hvad han ville kalde sin søn, hvis han og hustruen Sissel Valgren Hundaghl ventede sig en dreng.

Michael Valgren har igen Tour de France som en stor målsætning for 2020 - herunder under dette års Tour. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Michael Valgren har igen Tour de France som en stor målsætning for 2020 - herunder under dette års Tour. Foto: GONZALO FUENTES

'Havde et væddemål med Mads P. (Pedersen, red.) om, at han skulle hedde Mads, hvis Mads P. vandt VM. Men min kone synes ikke, vores søn kunne hedde Mads, når hendes bror hedder Mads. Så der blev nedlagt veto af fruen,' skriver Michael Valgren, der dog ikke her og nu venter barn med sin hustru.

Mads Pedersen blev verdensmester i slutningen af september, da han slog italienske Matteo Trentin og schweiziske Stefan Küng i den afgørende spurt til målstregen. Valgren blev selv nummer seks.

Flere af Michael Valgrens følgere spørger også ind til kalenderen og målsætningen for 2020.

'Et monument vil være at foretrække. men de store mål i grove træk: Flandern Rundt, Amstel Gold Race og Touren,' skriver Michael Valgren.

Han fortæller samtidigt, at han håber på at køre med ved OL i Tokyo, men at han ikke umiddelbart tænker på sig selv som en potentiel vinder på den hårde rute med mange stigningsprocenter.

I Instragram-storyen afslører den 27-årige dansker også, at han der er gode chancer for, at han flytter hjem til Thy, når karrieren er slut. Han bor i øjeblikket i Monaco, hvor også Jakob Fuglsang bor.

For nyligt blev Michael Valgren og Sissel Valgren Hundahl gudforældre for cykelrytteren Caleb Ewans datter. Den australske rytter er også bosiddende i Monaco.

Michael Valgren kører for holdet Team NTT, der er det nye navn på holdet, som i flere år har været kendt som Team Dimension Data. Den nu pensionerede rytter Lars Bak er netop blevet ansat som assisterende sportsdirektør på holdet, der også har hentet unge Andreas Stokbro. Og så er der stadig store rygter omkring, at Bjarne Riis nærmer sig en overtagelse af Team NTT.