Sygdom har ødelagt den danske cykelrytter Michael Valgrens optakt til forårsklassikerne.

Selv om den danske Dimension Data-rytter er blevet rask, og formen er stigende, så tror Valgren ikke på et topresultat i sæsonens største klassiker i Belgien, Flandern Rundt, der køres søndag.

»Det har helt sikkert været frustrerende at kæmpe med den her sygdom.«

»Det har været hårdt psykisk og fysisk. Jeg har ikke været der, hvor jeg skulle være, efter at jeg pådrog mig en virus i Algarve i februar. Det har ført til, at jeg hele tiden har været bagefter,« siger han til TV2 Norge.

Danskeren prøver dog at se positivt på det og håber, at han alligevel kan være med til at overraske.

»Jeg tror ikke, vi får en skandinavisk vinder. En top-5 kan måske godt lade sig gøre. Forhåbentlig kan vi danskere tage dem alle sammen på sengen,« siger han.

27-årige Valgren havde en stor sæson i 2018, hvor han kørte for Astana og vandt Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race og blandede sig i toppen af flere andre store løb.

Danskeren skiftede inden sæsonen til Dimension Data og har stadig sit første topresultat til gode efter skiftet.

Flandern Rundt starter søndag klokken 10.30 i Antwerpen, og rytterne ventes at være i mål i Oudenaarde klokken 17.

/ritzau/