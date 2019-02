Michael Valgren satser på et storslået 2019.

»Jeg har store forventninger til denne sæson. Det skal jeg have - alt andet vil være uambitiøst,« siger den danske cykelrytter.

Han er inden denne sæson skiftet fra Astana til Dimension Data, og over for norsk TV 2 udpeger Michael Valgren, hvor han satser på at peake i år.

»Jeg har tre mål: Flandern Rundt er det største og første. Der vil jeg gå efter sejren eller komme på podiet. Der har jeg før gjort det godt, så det er et kæmpemål,« indleder den 27-årige cykelrytter:

Michael Valgren har tre mål for 2019. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Michael Valgren har tre mål for 2019. Foto: BENOIT TESSIER

»Så er der Touren og en etapesejr dér, og til sidst er der VM i Yorkshire i efteråret.«

Allerede sidste år hentede Michael Valgren flere store resultater.

Han vandt to forårsklassikere, Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race (gense de to triumfer øverst i artiklen), mens han blev nummer fire i Flandern Rundt. Ved VM var han også helt fremme og sluttede på en syvendeplads.

Det var som Astana-rytter. Nu gælder det altså Dimension Data, hvor han blandt andet er på hold med det norske klassiker-topnavn Edvald Boasson Hagen.

Og samarbejdet mellem de to glæder Michael Valgren sig til i de kommende forårsklassikere.

»Vi har vildt gode muligheder. Tidligere var Edvald alene, men nu er vi en hel gruppe, som kan hjælpe os til at præstere. Det bliver fedt,« siger danskeren.

I det hele taget er han godt tilfreds med skiftet til det sydafrikanske cykelhold.

»Det er et godt hold at komme ind på. Det er en fin gruppe, som har det virkeligt sjovt sammen. Her taler alle engelsk, og det er jeg ikke vant til fra tidligere hold, og det skaber endda også bedre sammenhold. Det kan man også se på den måde, vi har kørt cykelløb på indtil videre i denne sæson,« siger Michael Valgren.

Omloop Het Nieuwsblad køres på lørdag, hvor cykelsæsonen for alvor går i gang.