Michael Valgren havde glemt, hvor ondt det skal gøre at køre med om sejre i de største cykelløb.

Cykelrytteren Michael Valgren føler sig på vej tilbage til det topniveau, som han har ledt forgæves efter i hele sæsonen.

Efter sit store 2018 har den 27-årige dansker slet ikke kunnet finde melodien på denne side af nytår. Men op imod søndagens VM har præstationerne været langt bedre, og han mærker klare fremskridt.

- Da jeg kørte med i en finale i BinckBank Tour, havde jeg faktisk glemt, hvor ondt det gør at lide. Jeg kunne mærke det igen. Jeg kunne mærke, hvor dybt man skal gå for at vinde.

- Den smerte skal man kunne æde. Det har jeg tidligere på året ikke været god nok til. Jeg har syntes, det har gjort for ondt, og jeg har nok givet op for hurtigt, erkender Michael Valgren.

Efter BinckBank Tour bekræftede han fremgangen i to store World Tour-løb. Først blev han nummer fire i Bretagne Classic, og siden blev det til en femteplads i Grand Prix Cycliste de Montreal.

Sejre er det ikke blevet til, men præstationerne skal sammenlignes med et forår, hvor det ikke blev til en eneste etcifret placering før slutningen af juni, hvor han blev nummer syv til DM.

Valgren mener, at sidste års succes har fået ham til at glemme, hvor meget der skal til, og hvor ondt det skal gøre for at vinde.

- Jeg tror godt, man kan glemme den følelse. Sidste år gjorde jeg alting rigtigt. Der gjorde det ikke så ondt, fordi jeg altid sad rigtigt i feltet. Dengang var det hele nemt.

- Jeg har tænkt, hvorfor det ikke var nemt i år. Men siden Tour de France har jeg været med, hvor det sner, siger Michael Valgren.

Han er et af de største danske medaljehåb i søndagens linjeløb ved VM i Yorkshire. Han og Jakob Fuglsang er de danske kaptajner i det 285 kilometer lange løb.

/ritzau/