To gange har Michael Valgren overvejet at stoppe. Både før karrieren tog fart og senere som nyprofessionel.

Cykelrytteren Michael Valgren (Dimension Data) skal i denne weekend forsvare sidste års sejr i Amstel Gold Race.

For ni år siden var det dog langtfra givet, at den nu 27-årige dansker skulle nå cykelsportens øverste niveau.

Dengang kørte han for talentholdet Glud & Marstrand, og han var i en periode mere optaget af at gå i byen end at træde i pedalerne.

- Den vinter var jeg faktisk stoppet. Jeg sagde til min mor, at nu gad jeg ikke cykle mere. Jeg syntes, det hele var belastende, siger Michael Valgren til Euroman.

Det endte dog med, at moren, Gitte Valgren, fik sin søn tilbage på cyklen.

- Hun tvang mig ikke til at fortsætte, men hun sagde, at det burde jeg nok lige genoverveje.

- Vintersæsonen er altid hård for mig. Det er der, du har mulighed for at være social. Men du skal også træne. Du kan ikke altid lege gadedreng i byen og så være træningsnarkoman om dagen, forklarer Valgren.

Selv om den dengang unge cykelrytter havde lagt sig lidt ud, så tikkede der samtidig et tilbud ind fra Bjarne Riis' daværende hold, Team Saxo Bank, om at komme med på en træningslejr.

- Jeg tænkte: "Det kan ikke passe, at du skal forspilde sådan en chance". Jeg var vildt overvægtig. Jeg var så stor, siger Valgren.

Nogle år senere fik han kontrakt med Bjarne Riis' cykelhold, men mødet med det professionelle cykelliv var hårdt for ham.

I en lille lejlighed i Lucca i Italien blev han ramt af ensomhed, og han overvejede igen at stoppe.

- Din bedste ven var køleskabet og fjernsynet. Det var en dårlig kombi. Når du skulle trøste dig selv, kunne du kun spise, siger han.

Søndag gælder det den hollandske forårsklassiker Amstel Gold Race, som Valgren vandt i 2018 som den første dansker siden Bjarne Riis i 1997.

/ritzau/