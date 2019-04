Michael Valgren ser store muligheder for en kommende triumf for sin tidligere holdkammerat Jakob Fuglsang.

Michael Valgren havde ikke meget lyst til at tale efter sin egen 100.-plads i onsdagens La Flèche Wallone, men da talen faldt på Jakob Fuglsang, ville han gerne sige et par rosende ord.

Valgrens tidligere holdkammerat hos Astana udfordrede alle de største forhåndsfavoritter og kun den største af dem alle, Julian Alaphilippe, pressede sig forbi op ad finalestigningen Mur de Huy.

- Det er super flot kørt af Jakob. Sådan som han er kørende nu, kan han vinde alle løb, lyder rosen fra Michael Valgren.

Fuglsang var på forhånd ikke levnet de store chancer for at stryge helt til tops på den korte, stejle stigning, som favoriserer de meget eksplosive ryttere. Men Valgren er ikke overrasket over styrken.

- Overhovedet ikke. Han har været stærkt kørende hele sæsonen.

- Som han er kørende nu, ligger alt til ham, siger Michael Valgren.

Han kan som andre se frem til endnu en styrkeprøve mellem Julian Alaphilippe og Jakob Fuglsang i søndagens Liège-Bastogne-Liège.

Men for sit eget vedkommende har Michael Valgren ingen forhåbninger efter en periode med sygdom og formsvigt efter skiftet til Dimension Data.

- Det er et skridt frem og to tilbage i øjeblikket.

- Som jeg er kørende lige nu, skal jeg være glad for bare at gennemføre (på søndag), siger han.

