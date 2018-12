Michael Valgren og Magnus Cort er ikke længere holdkammerater - men makkerskabet stopper nødvendigvis ikke her.

De to danske cykel-musketerer gjorde i 2018 i fællesskab livet surt for konkurrenterme på landevejene.

Men en ny virkelighed venter i det nye år. Her skal de to danske pedaltrampere nemlig ikke konkurrere med - men mod hinanden.

Michael Valgren - der i det forgangne år vandt to forårsklassikere og spillede en af hovedrollerne ved VM i Østrig - er forud for den nye sæson skiftet til sydafrikanske Team Dimension Data, og han har altså dermed sagt farvel farvel til Magnus Cort og resten af Astana-holdet.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, at du også kan abonnere på programmet i iTunes lige HER

»Da jeg sagde til ham, at jeg forlod holdet, blev han ked af det,« fortæller Michael Valgren til B.T.

»Men jeg sagde til ham 'Magnus, det er jo ikke nogen dårlig ting for os. Vi kan jo altid hjælpe hinanden til en vis grad.' Det kan man godt, når man er venner - synes jeg.«

Dermed lægger den 26-årige Amstel Gold Race-vinder op til et forlænget samarbejde med den danske etapevinder fra årets Tour de France. Det er dog én bekymring hos Valgren.

»Min ulempe er bare, at Magnus er hurtigere end mig. Så jeg skal have fundet en eller anden måde at sætte ham på, hvis vi kommer afsted sammen.«

Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Foto: SEBASTIEN NOGIER

»Men det er altid godt at have stærke venner i feltet, for så kan man jo arbejde sammen. Så det kan måske vise sig at være en fordel for os begge, at vi ikke skal køre sammen. For da vi kørte sammen, skulle jeg arbejde for ham, eller også skulle han arbejde for mig. Og på den måde låste vi lidt hinanden,« fortæller Michael Valgren og tilføjer:

»Nu kan vi begge køre fuldt igennem, for sejren, og så må vi bare slå sten-saks-papir om, hvem der skal vinde.«

Både Michael Valgren og Magnus Cort er nomineret til årets B.T. Guld, der uddeles ved Sportsgalla i Herning den 5. januar.

Valgren er i øvrigt meget tilfreds med sin nye tilværelse på Team Dimension Data. Det kan du læse meget mere om lige her.