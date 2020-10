Michael Valgren styrtede og udgik i Liège-Bastogne-Liège. Tre dage senere skal han køre De Brabantse Pijl.

Michael Valgren er klar til hurtigt comeback.

Den danske cykelrytter, der jagter en ny kontrakt, stiller op i den belgiske semiklassiker De Brabantse Pijl, der køres onsdag.

Det fremgår af den trup, som cykelholdet NTT har offentliggjort i et opslag på Twitter.

Valgren udgik ellers søndag i Liège-Bastogne-Liège, efter at han var involveret i et stort styrt.

Forinden havde han over for TV2 Sport forklaret, at monumentet og de øvrige løb i den kommende tid var vigtige i hans søgen efter en ny kontrakt på World Touren.

- Jeg vil sige, at jeg i hvert fald ikke vil vente på, at NTT finder en sponsor, sagde han med henvisning til det sydafrikanske cykelhold, der ikke har styr på sponsorsituationen til næste år.

- Så jeg er nødt til at gøre mig attraktiv, og det gør jeg bedst ved at køre stærkt til cykelløbene, og så kan det være, at det kommer helt af sig selv.

28-årige Michael Valgren har haft svært ved at finde formen i år, men i slutningen af september viste han gode takter med en 11.-plads ved VM i og omkring italienske Imola.

/ritzau/