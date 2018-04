Det gik ikke stille for sig, da Michael Valgren trampede i pedalerne de sidste kilometer af Amstel Gold Race.

For danskeren, der kunne knytte næverne som vinder, havde en råbende Jakob Fuglsang med hele vejen, fortæller han til TV 2 Sport.

»Han råbte af mig i radioen, hvor han skreg 'kom nu, kom nu! Du skal afslutte det her!' Og det gjorde jeg, så jeg er rigtig glad for mig selv og for holdet,« fortæller Michael Valgren, der sender store roser afsted mod sin danske Astana-holdkammerat.

»Jakob satte finalen op for mig, og så blev det en perfekt dag for os. Jakob og jeg arbejdede godt sammen, og han var superstærk. Han gjorde de andre ryttere trætte, så jeg kunne komme med mit andet gode angreb,« lyder det fra den 26-årige Amstel Gold Race-vinder.

Og han spår da også, at verden kommer til at se mere til de danske cykelryttere, som Michael Valgren for alvor mener er på vej frem. For mens han selv søndag stjal fokus, gjorde Mads Pedersen det samme under Flandern Rundt.

»Vi danskere er trænet godt. Vi ved, hvordan vi skal håndtere løbene, og nu begynder sejrene at komme. Den danske fremtid ser god ud,« siger Michael Valgren til det belgiske medie HLN.

Det er første danske sejr i løbet, siden Bjarne Riis vandt i 1997. Det er Michael Valgrens anden sejr i 2018. Tidligere på året kunne han også kalde sig vinderen af Omloop Het Nieuwsblad, men der er ingen tvivl om, at søndagens sejr er den største.

Tidligere har Michael Valgren vundet PostNord Danmark Rundt. Det skete i 2016, og ved Amstel God Race blev det samme år til en andenplads.

I 2015 deltog danskeren desuden i Tour de France.